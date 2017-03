Kultclub Union Berlin vor Bundesliga-Aufstieg: Kommentar: Angenehmer Spagat

Am Montag wird vielen Fußball-Romantikern das Herz aufgegangen sein, als sich Union Berlin an die Spitze des Bundesliga-Unterhauses setzte. Der Kultclub aus Köpenick ist nämlich drauf und dran, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen.

Jens Keller, der frühere Profi der Frankfurter Eintracht, demonstriert seit Monaten eindrucksvoll im Berliner Osten, wie schlecht man ihn fast drei Jahre lang tief im Westen als Trainer des FC Schalke behandelt hat. Obwohl er die Königsblauen zwei Mal in die Champions League geführt hatte. Bei den „Eisernen“ ist der Pragmatiker ganz offensichtlich genau der richtige Mann, um den Erfolgsweg der Berliner fortzusetzen. Sollte die von Nina Hagen gesungene Vereinshymne („Eisern Union“) auch bald bei Bundesligaheimspielen gegen die Bayern oder Dortmund ertönen, wäre dies allerdings keine große Überraschung mehr.

Bild-Zoom Michael Helms

Die Berliner bestreiten mittlerweile ihre achte Zweitligasaison in Folge und haben sich in dieser Zeit von einem chronischen klammen Club zu einem wirtschaftlich stabilen Verein entwickelt, der es sich leisten konnte, in der Winterpause ihren Stürmer Sebastian Polter für 1,6 Millionen Euro aus England zurück zu holen. Dies zeigt, wohin die Reise von Union Berlin gehen soll. Und auch die außergewöhnlichen Fans („Scheiße, wir steigen auf“) scheinen sich mit der Bundesliga langsam anzufreunden, auch wenn dem Verein nach einem Aufstieg ein Spagat bevorsteht. So fehlen in dem stimmungsvollen Stadion an der Alten Försterei zum Beispiel 5000 Sitzplätze, bei einem Umbau würde einer der letzten Stehplatzbastionen im deutschen Profifußball fallen. Aber das würden wohl auch Fußball-Romantiker verkraften.