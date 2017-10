Kommentar: Bahnhöfe der Angst

Wie sicher sind Hessens Bahnhöfe eigentlich noch? Die Antwort kommt vom Polizei-Gewerkschafter: Sie sind nicht immer sicher, sagt der Polizist. Das klingt nicht gerade beruhigend. Doch die Gründe für diese „Unsicherheiten“ an hessischen Bahnhöfen sind hausgemacht. Weil in den vergangenen Jahren die Sicherheit immer zweiter Sieger gegenüber der schwarzen Null blieb, wurden viele Stellen bei der Bundespolizei auf dem Altar eines schuldenfreien Staatshaushaltes einfach weggespart. Jetzt fällt den Verantwortlichen das Ergebnis dieser Politik vor die Füße.

Am hessischen ICE-Bahnhof in Limburg fallen zum Beispiel 94 Prozent der Dienstschichten der Bundespolizei aus, weil die Beamten am Frankfurter Hauptbahnhof dringender benötigt werden. So stopft man vielleicht die Sicherheitslücke an zentraler Stelle in der Metropole, an den Provinzbahnhöfen herrscht dagegen die Angst vor, weil jeder weiß, dass die Polizei nicht rund um die Uhr Präsenz zeigt oder besser zeigen kann. Vor allem für ältere Menschen dürfte dieses Szenario alles andere als vertrauenserweckend sein.

Bild-Zoom Foto: Dieter Hintermeier

Weil der öffentliche Druck zu groß wurde, rüstete das Innenministerium die Bundespolizei jetzt personell auf. Bis 2020 erhält die Polizei des Bundes 7000 neue Stellen, um im Kampf gegen Terror besser gerüstet zu sein, wie Innenminister Thomas de Maizière es formulierte. Sehr löblich, aber an der aktuellen Sicherheitssituation an hessischen Bahnhöfen wird sich vermutlich erst einmal nichts ändern. So weit, so schlecht.