Kommentar: Baumanns Fettnäpfchen

Es war ja nicht so, dass der SV Werder keine Alternativen gehabt hätte. Mit Mirko Slomka, Armin Veh und Bruno Labbadia suchen derzeit durchaus etablierte Trainer einen Job. Selbst eine andere Bremer Lösung wäre möglich gewesen. Thomas Schaaf und Benno Möhlmann leben in der Hansestadt, sind arbeitslos.

Aber Sportchef Frank Baumann hat sich dazu entschieden, Alexander Nouri von der Übergangs- zur Dauerlösung zu befördern. Zumindest bis Saisonende, so lange läuft der Vertrag des ehemaligen Jugendtrainers der Grün-Weißen. Das ist vernünftig. Weniger vernünftig war Baumanns Aussage: „Wir haben eben auch keinen Besseren gefunden.“

Wie kann man einem Newcomer, der es in den kommenden Wochen und Monaten mit einer allerhöchstens durchschnittlichen Mannschaft noch schwer genug haben wird, völlig überflüssig diesen Knüppel zwischen die Beine werfen? So schürt man Diskussionen über die Klasse des Trainers, wenn es mal nicht gut läuft.

Bisher kann sich die Werder-Bilanz unter Nouri sehen lassen. Vier Punkte aus drei Spielen, dieser Schnitt würde am Ende zum Klassenerhalt vermutlich reichen.

Mal sehen, wie Markus Gisdol, an dem Werder ja auch Interesse hatte, den Hamburger SV in Schwung bringen wird. Das Debüt in Berlin ging mit dem 0:2 daneben. Was blieb dem Neu-Hanseaten danach übrig, als auf gute Ansätze zu verweisen, die er gesehen hatte? Er kann ja schlecht sagen: „Meine Güte, die Burschen treffen die Kiste ja überhaupt nicht!“ Gisdol muss an der Elbe seine Profis stark reden. So wie Nouri an der Weser.