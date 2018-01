Kommentar: Bei einer Groko droht der SPD die Spaltung

Das Theater in der SPD ist kaum noch nachzuvollziehen. Kein Wunder, dass die altehrwürdige Partei in einer Forsa-Umfrage schon auf 18 Prozentpunkte gefallen ist. Basisdemokratie ist gut, aber eine Führung, die sich wirklich jeden Zwischenschritt absegnen lassen muss, verdient die Bezeichnung Führung eben nicht mehr. Von den drei Absicherungen (Erlaubnis zur Sondierung, Erlaubnis zu Koalitionsverhandlungen und Absegnung derselben) ist zumindest eine mehr, als der Verstand erlaubt.

Es fehlt die große Idee

Doch im Augenblick ist nicht einmal der zweite Schritt gemacht. Die SPD-Spitze hat nach den bisherigen internen Abstimmungen allen Grund, vor dem Sonderparteitag am Sonntag zu zittern. Selbst für den Fall, dass die Delegierten sich knapp für Koalitionsverhandlungen entscheiden, haben die Groko-Gegner um den wortgewaltigen Juso-Chef Kevin Kühnert angekündigt, bis zum Mitgliederentscheid gegen eine Regierungsbeteiligung anzutrommeln.

Was sie sich vom Gang in die Opposition erhoffen, bleibt ihr Geheimnis. Es ist längst nicht ausgemacht, dass die SPD sich abseits der Regierungspolitik erneuern kann. Es fehlte ihr zum einen weiter die große Idee. Überdies erscheint die aktuelle Misere wie das Ergebnis einer sehr langen Entwicklung, in der die SPD immer mehr in zwei Lager zerfiel. Zwei Flügel gibt es zwar auch in anderen Parteien. Aber diese verstehen es dennoch, handlungsfähig zu bleiben. Der SPD dagegen droht die ewige Spaltung die Überlebensfähigkeit zu kosten. Sie hat eine unstillbare Sehnsucht zur Selbstzerstörung.

Es fehlt das Handwerkszeug

Während die Union trotz aller parteiinternen Kritik letztlich eisern an ihren Kanzlern Adenauer, Kohl und Merkel festhielt, hat die SPD ihre Regierungschefs Helmut Schmidt und Gerhard Schröder selbst waidwund geschossen. Und ihr trotz aller Wankelmütigkeit talentiertester aktueller Politiker Sigmar Gabriel hat sich aus Angst vor Demontage durch die Parteilinke nie getraut, den Hut als Kanzlerkandidat in den Ring zu werfen. Stattdessen hat man Martin Schulz bejubelt, der aber im Grunde nicht das nötige politische Handwerkszeug mitbringt, um ganz oben mitzumischen.

Wut ist groß

Schulz hat die SPD durch sein kategorisches Nein zu einer großen Koalition im Grunde in die aussichtslose Lage manövriert, in der sie sich jetzt befindet. Denn das Bündnis mit der Union erscheint jetzt wie ein Verrat an den Prinzipien, die er selbst stets trotzig beschworen hat. Daher kann er jetzt auch nicht mit der nötigen Überzeugungskraft für einen Regierungseintritt werben. Die Wut der Groko-Gegner ist so groß, dass im Falle ihrer Niederlage in der Mitgliederbefragung und eines Regierungseintritts eine Austrittswelle aus der SPD droht. Das könnte möglicherweise den Plänen von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht nutzen. Sie träumt davon, mit ihrem Ehemann und Ex-SPD-Chef Oskar Lafontaine eine linke Sammlungsbewegung aufzubauen.

Beide schielen dabei auf Frankreich und Österreich, wo charismatische Kandidaten es schafften, mit einem personenbezogenen Wahlkampf zu reüssieren, der über klassische Parteigrenzen hinausführte. Wagenknecht wäre es zuzutrauen, auf der linken Seite fast so erfolgreich zu sein wie Emmanuel Macron in der Mitte und Sebastian Kurz Mitte-Rechts.

