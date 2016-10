Kommentar: Beste Anti-Werbung

So ganz verstehen muss man das nicht. Natürlich hat so ein Dopingjäger möglicherweise weniger Werbewert als ein Mittelfeldspieler von Bayern München oder Manchester United. Aber die 300 000 Euro im Jahr sind im Vergleich zu den insgesamt rund 160 Millionen, die aus Herzogenaurach allein diesen beiden fußballerischen Branchenriesen zufließen, kaum ein Klacks. Für die Nationale Anti-Doping-Agentur ist das hingegen schon eine Menge Geld, und das Adidas diese Summe nicht mehr überweisen mag, ist für den Kampf gegen Doping hierzulande ein Rückschlag – während es auf den Sportartikelhersteller von Welt ein schlechtes Licht wirft. Was wiederum auch nichts Neues ist.

Es war schon peinlich, wie lange der gerade erst abgetretene Drei-Streifen-Chef Hainer sich um eine Erklärung zu den Skandalen im Weltfußballverband Fifa herumdrückte. Schweigen war freilich auch bei allen Verfehlungen des IOC Teil der Firmenpolitik, und im Grunde erklärt sich das ja aus der Geschichte: Horst Dassler, einer von Hainers Vorgängern, war mit seiner berühmt-berüchtigten Marketing-Firma ISL einst so etwas wie der Erfinder der Korruption im ganz großen Sport. Adidas war von jeher selbst tief verstrickt in die Machenschaften der Fifa-Granden ebenso wie der Herren der Ringe – da mag man sich Integrität heute noch so dick als „Grundwert“ auf die Konzernseite schreiben.

Die Dopingjäger von der Nada sollten, das war der ursprüngliche Gedanke, aus der ganzen Gesellschaft finanziert werden, in einem Stiftungsmodell. Inzwischen ist fast nur noch der Streuerzahler übrig. Vielleicht ist die Streichung des Zuschusses ja auch eine Retourkutsche auf kritische Töne der Nada-Führung gegenüber Fifa und IOC, die Adidas so am Herzen liegen? In jedem Fall sonnt man sich offenbar lieber in Erfolgen der großzügig alimentierten Superstars des Sports, als einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass es in deren Welt möglichst sauber zugeht. Und hat dafür nun die bestmögliche Anti-Werbung. Das allerdings hat man sich redlich verdient.