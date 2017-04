Kommentar: Bittere Pillen

Das hat kein Kranker verdient. Mit Medikamenten ruhiggestellt zu werden und dann seinem Ende entgegen zu dämmern. Solche Zustände vermutet man eher in Pflegeheimen oder Krankenhäusern von sogenannten Entwicklungsländern. Doch auch in einem der reichsten Länder der Welt, der Bundesrepublik, sind derartige Behandlungsmethoden offenbar an der Tagesordnung. Jedenfalls dann, wenn es um Demenzkranke geht. Der aktuelle AOK-Pflege-Report hat es an den Tag gebracht. Das Ergebnis der Studie: Demenzkranke in Pflegeheimen bekommen in Deutschland häufig Psychopharmaka, die ihrer Gesundheit schaden können. Dabei handelt es sich nicht um die berühmten und „bedauerlichen Einzelfälle“, die gerne einmal bei öffentlichen Skandalen reflexartig aus dem Hut gezaubert werden. Der Report legt hier andere Zahlen auf den Tisch, denn fast die Hälfte der 500 000 stationär betreuten Demenzpatienten erhält demnach sogenannte Neuroleptika. Das sind Medikamente, die normalerweise gegen Wahnvorstellungen eingesetzt werden. Wer zu diesen Behandlungsformen Experten befragt, dem wird beschieden, dass fast alle diese Medikamente eigentlich nicht für demenzkranke Menschen geeignet sind.

Aber warum bekommen demente Menschen Antidepressiva und Beruhigungsmittel? Auch hier geben die befragten Pflegerinnen und Pfleger des Reports eine klare Antwort: Zeitmangel des Personals. Eines dürfte nicht von der Hand zu weisen sein. Demenzkranke gehören in aller Regel nicht zu den pflegeleichtesten Patienten in einem Heim. Sie gehören nicht zu denen, die artig im Sessel auf das Essen warten und zwischendurch stundenlang Halma spielen. Im Gegenteil, sie stellen die Pflegekräfte häufig vor große Herausforderungen. Verbale Attacken, „unruhiges Verhalten“ und unvermittelte Aggressionen des Dementen können die Pfleger schon einmal an den Rand des Wahnsinns während eines stressigen Arbeitstages treiben. Da kann der Griff zur Pille das letzte Mittel sein, um den Dementen zu einem „Stillhalteabkommen“ zu bewegen.

Dieses traurige Schauspiel in den deutschen Pflegeheimen kennt aber nicht nur die Demenzkranken als Opfer. Zu den weiteren Opfern dieses Skandals zählen neben den Familien der Kranken, die eigentlich ihre Angehörigen in sicherer Obhut wissen wollen und nicht ruhiggestellt, die Mitarbeiter in der Pflege. Sehr schlecht bezahlt und immer unter Zeitdruck, weil die Heimkasse klingeln muss, stehen sie am Ende der pflegerischen Nahrungskette.

Deshalb sollte im deutschen Gesundheitssystem einmal an den richtigen Schrauben gedreht werden. Und das heißt auch, dass die Pflegekräfte anständig bezahlt, ordentlich ausgebildet und endlich auch die notwendige Zeit bekommen, um sich um ihre Patienten zu kümmern. Dann erübrigt sich der Griff in den Medikamentenschrank.

