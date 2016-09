Kommentar: Bitterer Tag für Merkel

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass in der Union die Diskussion über eine vierte Kanzlerkandidatur Angela Merkels weitergehen wird. Dass die CDU ausgerechnet in Merkels politischer Wahl-Heimat Mecklenburg-Vorpommern einbricht und von der AfD überholt wird, ist auch persönlich bitter für sie. Das Ergebnis legt, wie viele bundesweite Umfragen, nahe, dass die CDU in Folge von Merkels Flüchtlingspolitik wohl auf absehbare Zeit fast ein Viertel ihrer Anhänger verloren hat. Da geht es ihr jetzt ähnlich wie einst der SPD, die in der Schröder-Zeit viel Terrain an die Linke abgeben musste und nicht mehr zurückbekommt. Bei den Sozialdemokraten kann selbst der Wahlsieg in Nordost nicht übertünchen, dass sie im Bund nur um die 23 Prozent liegt. Auch in „MV“ hat sie 5 Prozent verloren.

Für die Linkspartei scheinen die besten Zeiten allerdings auch vorbei zu sein. In den östlichen Bundesländern wurde sie von der AfD als Protestpartei Nummer eins abgelöst. Inhaltlich ist der Weg für viele Wähler nicht weit. Schließlich teilen Linkspartei und AfD die Sympathie für Wladimir Putin und die Ablehnung von USA und EU. Die große Trennlinie ist die Flüchtlingspolitik. Doch auch hier sind viele Anhänger der Linken nicht so offen, wie es die Parteiführung (außer Sahra Wagenkecht) ihnen abverlangt. Auch das erklärt die Bewegung von der Linken zur AfD, die gerade bei den „kleinen Leuten“ zulegte.

Generell werden in den neuen Ländern offenbar weit weniger Wähler von den rechtsradikalen Tönen in der AfD abgeschreckt als im Westen. Allerdings sollten die etablierten Parteien nirgendwo die Wähler der AfD verloren geben. Bis auf einen Bodensatz, der zuvor NPD wählte, speist sich der Zugewinn der Rechtspopulisten schließlich auch in Nordost aus demokratischen Parteien und vielen Nichtwählern. Die gern gestellte Frage, warum es in „MV“ Vorbehalte gegen die Migration gäbe, obwohl dort doch kaum Flüchtlinge hinkämen, verfängt nicht. Denn auch die Menschen im dünn besiedelten „MV“ sind als Bundesbürger von gesamtdeutschen Entwicklungen betroffen und hören durchaus von Integrationsproblemen in manchen Städten. Diese Probleme werden von der AfD grotesk überhöht, sind aber mancherorts auch größer , als man offiziell einräumt. Es ist jedenfalls nicht zu übersehen, dass sich seit der Euro- und Flüchtlingskrise ein Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien (und teilweise auch den Medien) verfestigt hat, das sehr ernstgenommen werden muss. Von ihm sind beileibe nicht nur die immer wieder zitierten „Ängstlichen“ und „Verlierer“ infiziert, sondern auch sehr viele Menschen, die teilweise sogar Zuwanderung wollen, aber eben keine völlig unkontrollierte und chaotische, wie sie die Regierung im vergangenen Jahr geschehen ließ.

Mit diesem Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien verknüpft ist noch eine weitere repräsentative Entwicklung, die bei dieser Landtagswahl bestätigt wurde: Die Parteien können, im Gegensatz zu Personen, kaum noch bindende Kraft entwickeln. Die SPD profitierte in Mecklenburg-Vorpommern offenbar allein von den überragenden Zustimmungswerten für ihren Ministerpräsidenten Erwin Sellering. Die CDU mit dem blassen Lorenz Caffier verlor. Das Phänomen der Persönlichkeitswahl war auch schon am 13. März in Baden-Württemberg (Winfried Kretschmann) und Rheinland-Pfalz (Malu Dreyer) beobachtet worden.

Zwar gab es auch früher mit Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt oder Helmut Kohl dominierende Persönlichkeiten. Aber diese waren von eigenwilligen Parteien getragen worden. Die Wahlen von heute haben oft nur noch wenig mit echtem politischem Interesse und der Lust an Kontroversen zu tun. Was freilich auch an der Austauschbarkeit der alteingesessenen Parteien liegt. Paradoxerweise profitiert von dieser Entwicklung weg von differenzierten Inhalten ausgerechnet die AfD. Sie hat zwar selbst kaum qualifiziertes Führungspersonal zu bieten, kann sich aber in diesem unübersichtlichen Wust von fast gleichrangigen Kräften, der auch in zwei Wochen in Berlin zu beobachten sein wird, als die Dagegen-Partei positionieren.

dieter.sattler@fnp.de





Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern AfD setzt Siegeszug fort Es war eine Abstimmung über die Politik von Kanzlerin Merkel, heißt es vom AfD-Führungspersonal. Nach der Wahl im Nordosten wird jetzt Kurs auf den Bundestag genommen. clearing