Kommentar Börse: Kengeter sollte seinen Hut nehmen

Vor den Briten muss man den Hut ziehen, oder besser gesagt die Melone. Sie haben es einfach drauf, ihren Willen durchzusetzen. Die Manager der London Stock Exchange (LSE) haben erneut Fakten geschaffen und lassen den deutschen Fusionspartner dabei ziemlich alt aussehen. Die Führung der Deutschen Börse war erst eine halbe Stunde vor der Öffentlichkeit darüber informiert worden, dass die LSE die EU-Kommission vor den Kopf stoßen und damit das gemeinsame Fusionsvorhaben beerdigen will.

Entsprechend groß war die Frustration am Sitz der Deutschen Börse in Eschborn. Die gestrige Blamage ist ein Spiegelbild des gesamten Fusionsvorhabens. Das Frankfurter Führungsteam um Börsen-Chef Carsten Kengeter hat sich mehrfach über den Tisch ziehen lassen. Begonnen hat das Desaster für die deutsche Seite mit der Festlegung auf den Standort London als künftigen Sitz der Konzern-Holding. Dort ballt sich Macht und Entscheidungsgewalt. Dort wird über Investitionen, Akquisitionen und das Führungspersonal entschieden. Dass sich die Vertreter der Deutschen Börse darauf eingelassen haben, war ein unverzeihlicher Fehler. Selbst ohne den Brexit hätte diese Standortentscheidung zum Knock-out-Kriterium werden können. Schließlich obliegt die finale Prüfung dem hessischen Wirtschaftsministerium, das in seiner Funktion als Börsenaufsichtsbehörde entscheiden muss, ob der Bestand und die Fortentwicklung der Frankfurter Wertpapierbörse gewährleistet werden kann. Die Zweifel waren schon vor dem Brexit riesengroß. Warum der Börsen-Vorstand vor dieser Tatsache und der negativen Stimmung am Finanzplatz Frankfurt bis zuletzt die Augen verschließen konnte, bleibt sein Geheimnis. Ein hohes Maß an Naivität ist nicht zu verkennen.

Zweiter Sieger war Frankfurt auch bei der Festlegung der Kräfteverhältnisse an der fusionierten Mega-Börse. 54:46 zugunsten der Aktionäre der Deutschen Börse haben den Börsenwert auch nicht annähernd widergespiegelt.

Und was war eigentlich mit dem EU-Austritt Großbritanniens? Als der Fusionsplan vor einem Jahr erstellt wurde, war der Brexit nicht vorhersehbar. Doch eine 25 Milliarden Euro schwere Fusion aufzusetzen, ohne den Eventualfall Brexit darin zu berücksichtigen, zeugt von einer unprofessionellen Herangehensweise. Was hat sich der Börsenvorstand und die Schar an top-bezahlten Wirtschaftsjuristen bei der Formulierung des Fusionsdokuments nur dabei gedacht?

Überschattet wurde das Fusionsvorhaben zudem von Ermittlungen gegen Kengeter wegen des Verdachts auf Insiderhandel. In der Öffentlichkeit verstärkte sich dadurch der Eindruck, dem früheren Investmentbanker gehe es vor allem um die eigenen Pfründe. Vertrauen? Fehlanzeige.

Mängel und Versäumnisse wohin man schaut.

Am Ende muss man London dankbar sein, die Reißleine gezogen zu haben – letztlich zum Vorteil unseres Finanzplatzes. Für die LSE geht es vor allem darum, das eigene Gesicht zu wahren, eine quälende Debatte über die Abwanderung des Börsensitzes nach Frankfurt vermieden zu haben.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse und der neu gewählte Börsenrat müssen sich nun schleunigst darum kümmern, wie es mit dem Börsen-Unternehmen weitergehen soll. Wer hat die Expertise, wer besitzt bei Investoren und Aktionären noch das nötige Vertrauen, um die Deutsche Börse neu ausrichten zu können? Der amtierende Börsen-Chef Carsten Kengeter ist mit seinem großen Zukunftsprojekt krachend gescheitert. Für ihn kann es jetzt nur heißen, den Hut zu nehmen. Damit könnte er dem Frankfurter Börsenbetreiber, der ihm ein fürstliches Millionensalär bezahlt, einen letzten großen Dienst erweisen. Seite 1

michael.balk@fnp.de