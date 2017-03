Deniz Yücel: Kommentar: Böser Bube oder Held?

Es war einmal . . . So beginnen alle Märchen. Und das hier ist ein Märchen, mit guten und bösen Charakteren. So einfach kann man es sich machen. Leider ist es die allgegenwärtige Realität. Eine Realität, in der die Demokratie in der Türkei sich gefangen fühlt, sich aber nicht richtig traut, es laut auszusprechen.

Wie im Märchens gibt es mit Deniz Yücel einen Mann, der sich auf eine Reise begibt, um Neues zu erkunden. Dass diese Reise den Anschein einer Heldenreise annimmt, die ihn vor eine Herausforderung der besonderen Art stellt, wusste er vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Yücel, der in den Augen der Türkei als böser Journalist verhaftet und wie die böse Hexe im Märchen weggesperrt wurde. In diesem Falle wird er der Volksverhetzung bezichtigt, nur weil er seine Meinung äußerte und den journalistischen Auftrag nach Aufklärung und Information ernst genommen hatte. Dies allerdings zum Missfallen der türkischen Justiz, die Recht und Ordnung schaffen wollte, indem sie den angeblich bösen Buben einsperrte.

Bild-Zoom Foto: Sven-Sebastian Sajak Laura Maria Faber

Aber sieht so die gerechte Zuweisung von Gut und Böse aus? Es hat den Anschein, dass Yücel in dieser Geschichte die Rolle des tragischen Helden spielt. Zurzeit sitzt er nämlich in U-Haft, seiner Stimme und seines Stiftes beraubt. Die beiden wichtigsten Instrumente, die einem Journalisten Wind in den Segeln verleihen und die zu einer Demokratie gehören. In der Türkei werden die Rollen „Gut“ und „Böse“ jedoch vertauscht.

Auch in Deutschland droht die Handlung des Märchens aus dem Ruder zu laufen. Das rettende Paddel, sprich die richtige Antwort auf das Vorgehen der Türken, wird noch gesucht. Die Ausgangspositionen in beiden Ländern könnten dabei nicht unterschiedlicher sein: In der Türkei dominieren bizarre Verschwörungsfantasien, freie Meinungsäußerung wird als Angriff auf die staatliche Integrität und als Verstoß gegen die Loyalität gesehen. In Deutschland hingegen gibt es Vielfalt und das Recht zur freien Meinungsäußerung, alles Bestandteile einer lebendigen Demokratie. Vielen Türken hierzulande erscheint das offenbar zu anstrengend. Von ihren Landsleuten in der Türkei ganz zu schweigen. Es ist tragisch, dass eine solche Zersplitterung die Menschen in einem Land, in dem es einmal Meinungspluralismus gab, so in Aufruhr versetzt.

Zurück zu Deniz Yücel. Ein gutes Märchen zeichnet sich dadurch aus, dass der Held zu scheitern droht, um ihn dann nach dem Meistern der Herausforderung gebührend zu feiern. Allerdings fällt es schwer, sich im Fall von Yücel damit zufrieden zu geben, in anderen Worten dem Helden nichts weiter als Empathie und positiven Zuspruch entgegenbringen zu können. Und Yücel ist keineswegs nur eine Nebenfigur in der Angelegenheit, sondern die wichtigste Person, ja vielmehr ein Symbol. Yücel verkörpert die unterdrückte Presse-und Meinungsfreiheit in einem Land, in dem legitime Aufklärung als illegitim betrachtet wird. Dennoch gilt Yücel in den Augen der türkischen Regierung als Volksverhetzer und muss nun dafür mit Freiheitsentzug und Stigmatisierung büßen.

Dies alles ist weder gerecht noch lässt es sich mit einer Einteilung in Gut und Böse erklären. Dennoch besteht noch eine Chance für die Hauptfigur, dass sie am Ende der Geschichte nicht scheitert. Dann nämlich, wenn die Solidarität mit Yücel, die sich auch in Autokorsos in seiner Heimatstadt Flörsheim und in Frankfurt zeigte, nicht nachlässt. Im Moment bleibt allerdings nur die Hoffnung. Diese besteht darin, dass Deniz Yücel und auch die anderen 155 Journalisten, die in der Türkei zurzeit inhaftiert sind, wieder freikommen. Vielleicht geht diese Geschichte dann tatsächlich so aus, wie ein gutes Märchen auszugehen hat: Ende gut, alles gut. Bericht Seite 1

