Kommentar: Böses Erwachen in Gladbach

Am Dienstagabend ist Niko Kovac auf seine ganz eigene Weise besinnlich geworden. Der Trainer der Frankfurter Eintracht sprach darüber, wie schnell die Dinge im Fußball-Geschäft heutzutage passieren. Dass er dem Frieden trotz der erarbeiteten 29 Punkte nicht traut. Dass bereits abgeschriebene Bundesliga-Clubs wie Ingolstadt und der HSV plötzlich wieder aufholen und er deshalb erst über mögliche neue Ziele reden will, wenn die angepeilten 40 Anti-Abstiegs-Zähler tatsächlich auf dem Konto sind.

Einen Tag später ist Kovac bestätigt worden. Borussia Mönchengladbach hat Trainer André Schubert gefeuert. Jenen André Schubert, der eine noch extremere Erfolgsstory kreiert hat als sein Frankfurter Kollege bisher.

Er übernahm die Borussia vor etwas einem Jahr als Abstiegskandidat und führte sie auf Anhieb in die Champions League. Verdienste von gestern und vorgestern sind in diesem Geschäft aber nichts wert. Gladbach ist wieder im Abwärtsstrudel und Schubert seinen Job los.

In Frankfurt sind die sportlich Verantwortlichen deshalb wohl gut beraten, praktisch täglich Bescheidenheit und Demut einzufordern. Niko Kovac betont, wie dankbar er der Eintracht für die Chance ist, als Trainer in der Bundesliga arbeiten zu dürfen. Deshalb unterlässt er alles, was sein momentanes Glück gefährden könnte. Träume von Europa mögen süß sein. Aber das Erwachen daraus ist oftmals böse.

