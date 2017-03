Kommentar: Brexit, persönlich genommen

„Who the fuck told you that life is fair?“ Wer ihr, verdammt noch mal, erzählt habe, das Leben sei fair, fetzte ihre Au-pair-Mutter einst meiner Freundin S. hin, als die sich beklagte, sie werde von ihr gerade ziemlich ungerecht behandelt. Das ist ein knappes Vierteljahrhundert her, es trug sich in Dublin zu, also nicht im United Kingdom, sondern nebenan in Irland, der Republik, wo man die Monarchisten schon wegen der entwendeten Provinz Ulster, dem heutigen Nordirland, mit Misstrauen sieht und allenfalls als Partner, niemals als Freunde. Von den Briten, den Erfindern des Fair Play und der Höflichkeit, hätten S. und ich so einen Satz auch nicht erwartet. Damals.

Und doch: Gerade weil er so deutlich ist und so unkultiviert formuliert, hat er vom ersten Hören an seinen Platz in meinem Schatzkästlein goldener Lebensweisheiten. Nein, verdammt, das Leben ist nicht fair, jedenfalls nicht immer – und Großbritannien nicht die Heimat der kühlen und souveränen und gebildeten Vernunft, jedenfalls nicht nur. Sondern auch der Hort einer wilden und unreflektierten Vorstellung von absoluter Eigenständigkeit, egal zu welchem Preis.

Am Tag des Brexit-Referendums war die Vision einfach mächtiger als der Verstand. Es hat mich nicht überrascht. Und doch: Bis heute erschrecke ich darüber.

Falls man Eigenschaften einer Nation lieben kann, dann liebe ich die Gelassenheit der Briten, ihre Manieren und selbstverständlich ihren sensationellen Humor. Und immer habe ich verstanden, warum sie die deutschen Wirtschaftswunder mit einem Hauch Missgunst quittieren; schließlich haben ja sie die Kriege gewonnen. Ich amüsiere mich über J. in London, diese so lässige Person, die indes nie vergisst zu erwähnen, dass ihr Sohn dieselbe Schule absolviert hat wie Prinz William, der irgendwann König sein wird. Es rührt mich an, wie G., kaum älter als ich, von den Premiers nicht nur politisches Können verlangt, sondern mindestens so sehr auch Stil. Die Briten sind mir immer näher gewesen als die Franzosen, vielleicht, weil ich ihre Sprache früher sprach.

Und jetzt – ziehen sie sich auf ihre Insel zurück. Sie hauen ab. Sie sperren mich aus. Verdammt, ist das fair?

Die ganzen Andeutungen, wie wenig autark sie jenseits des Kanals am Ende doch nur werden können und wie hässlich ihr Erwachen sein wird: Anderen hier machen sie Mut. Mir eher Angst. Wenn wir schon wieder so weit sind, zu drohen…

Und nun glaube keiner, ich wäre nicht auch wütend. Zuvorderst, weil die Briten sich von ein paar Hasardeuren für dumm verkaufen ließen. Und weil das Unterhaus jetzt zu feige ist, sich in dem ganzen Schlamassel wenigstens eine Rolle zu sichern Weil die Entscheider in Brüssel und London und Berlin so tun, als stünde für die Bürger nicht mehr auf dem Spiel als Exportquoten und Zollfreiheit. Und weil der Satz von der Fairness, die es nicht gibt, so verdammt wahr ist.