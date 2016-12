Wechsel zum HSV: Kommentar: Bruchhagen muss aufräumen

Die Fußball-Bundesliga kann für alle Beteiligten eine Droge sein. Auch für einen so ausgeglichenen Menschen wie Heribert Bruchhagen. Ruhm, Macht und Emotionen, das alles sind liebgewonnene Dinge, die der 68-Jährige nun doch nicht missen möchte. Mal ganz abgesehen von dem Haufen Geldscheine, der nun erneut auf ihn nieder regnet.

Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass er Frankfurt verlassen hat. Obwohl er die Eintracht aus dem Chaos zu einem seriösen Verein geleitet hatte, waren nicht alle wirklich böse als er ging. Das hinterließ Kratzer in der Eitelkeit.

Das Comeback des erfahrenen Funktionärs kann deshalb nicht völlig überraschen. Der Gang zum Hamburger SV schon. Ach, wie hatte Bruchhagen zu seiner Frankfurter Zeit auf die Verhältnisse beim Bundesliga-Dino geschimpft, wie hatte er die Zusammenarbeit – oder sollte man sagen: Abhängigkeit? – der Hanseaten mit Milliardär Kühne kritisiert.

Alles Schnee von gestern. Gut, seine Tochter lebt an der Elbe, gut, er hat eine besondere Beziehung zu dem Verein, mit dem er als Manager rosige Zeiten erlebt hatte. Das verbindet, ist aber die Vergangenheit. Die Gegenwart ist sportlich prekär und finanziell katastrophal. Wenn der Herr Kühne nicht wäre. . .

Und so kann der alte Fahrensmann gar nicht anders, als den Hauptgeldgeber zu umgarnen – wie es seine Vorgänger auch getan haben. Ein Rentnerjob ist das nicht. Im Gegenteil: Will Bruchhagen den HSV wieder nach oben bringen, dann muss er die Ellenbogen auspacken. Und aufräumen in dem Sumpf, der sich über Jahre gebildet hat.