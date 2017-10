Kommentar: Buchmesse - Frische Gedanken dringend gesucht

Bei der Buchmesse, bitte festhalten, geht es in diesem Jahr ums Buch. Na und? War das nicht schon immer so? Doch. Aber seit mehr als zehn Jahren taten alle so, als würden sie demnächst von digitalen Texten und Bildschirmmedien aller Art überrannt

Bei der Buchmesse, bitte festhalten, geht es in diesem Jahr ums Buch. Na und? War das nicht schon immer so? Doch. Aber seit mehr als zehn Jahren taten alle so, als würden sie demnächst von digitalen Texten und Bildschirmmedien aller Art überrannt und müssten sich von einer im Aussterben begriffenen Gattung schnell hinüberretten ins Zeitalter eines hyperrealistisch-multimedialen Irgendwas. Überraschenderweise kommen die Besucher immer noch in Scharen – und zwar, um Bücher anzufassen und echte Autoren zu sehen. Jetzt endlich ist die gute Nachricht auch bei der Buchmesse angekommen, die jahrelang eine digitale Sau nach der anderen durch die Messehallen getrieben hat: Der ganz normale in Büchern blätternde Leser lebt, und er schwebt nicht einmal in Lebensgefahr. E-Books verkaufen sich nur in Spezialsegmenten gut und sind insgesamt auf dem Rückzug. Und das gut gebundene, schön gemachte Hardcover-Buch erfreut sich großer Beliebtheit.

Das heißt natürlich nicht, dass man nun alle digitalen Zukunftsstrategien im Elektroschrott-Sondermüllcontainer entsorgen kann. Aber „A Book is a Film is a Game“, wie sich ein Networking-Event der Buchmesse reißerisch nennt, stimmt eben nur sehr bedingt. Das mag vielleicht auf den neuen Thriller von Dan Brown zutreffen, oder auf die „Warrior Cats“. Doch wer ein Gedicht von Jan Wagner über den Giersch liest, der will das ganz bestimmt nicht als Netflix-Serie sehen, und eine Ballerspiel-Variante in 3 D mag man sich ebenfalls ungern vorstellen.

Sogar Markus Dohle, als CEO von Randomhouse zuständig für die ganz großen Deals der Branche, zuckt auf die Frage nach der digitalen Zukunft des Buchs gelassen die Schultern und nennt sich einen „Formatagnostiker“. Will sagen: Ist doch egal, wie ein Buch gelesen wird. Hauptsache, es wird gelesen.

Könnte also alles ganz schön sein – hätte nicht ein Großteil der Verlage so angstgetrieben reagiert. Das Patentrezept gegen die multimediale Dauerkonkurrenz ist bis heute die Suche nach dem perfekten Megaseller. Immer weniger Titel werden verlegt, aber die sind dann zum Erfolg verdammt. Zudem herrscht eine Art große Koalition im Verlagsgeschäft. Insgesamt geht’s abwärts, aber jeder kann mit jedem ganz gut. Auf der Strecke blieb der unangepasste Gedanke, der Mut zum Sprung ins Nichts. Der ökonomische Druck wurde so groß, dass nur noch perfekte Antworten funktionierten. Risiko: verboten.

Die Fixierung auf immer weniger Titel, die idealerweise alle Bestseller-Charakter haben, führt aber dazu, dass man unangepasste Werke und wirklich freie Gedanken auf der diesjährigen Messe viel zu selten findet. Kehlmann und sogar der Buchpreisträger Menasse können perfekt erzählen. Sie geben uns die Romane, die wir erwarten, glattgeschliffen und auf Konsens getrimmt. Antworten, die wir nicht erwarten, echte Überraschungen gibt es jedoch viel zu wenige. Große Verlage haben ihren existenziellen Wagemut verloren. Kleine Verlage können ihn sich oft kaum noch leisten. Heute beginnen die Publikumstage auf der Messe. Man täte gut daran, nicht nur nach Altstars Ausschau zu halten. Neue Antworten braucht das Bücherland.

