Deutsche EM-Bewerbung für 2024: Kommentar: Chance auf einen Neustart

Es gibt nicht so furchtbar viele sportliche Weltereignisse in den nächsten Jahren, auf die man sich ungetrübt freuen kann. Angefangen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, dem Großreich des Dopings und der Korruption, noch lange nicht aufgehört bei der Wüsten-Winter-WM vier Jahre später in Katar. Und zwischendrin gibt es dann noch eine Europameisterschaft mit 13 Ausrichtern, weil Platinis Uefa-Clique möglichst viele Länder beglücken wollte, die aber jedem echten Fan die Reisen zu den Spielen kaum schwerer machen könnten. So gesehen ist es eine gute Nachricht, dass sich der Deutsche Fußball-Bund um die EM 2024 beworben hat. Es ist die Chance auf eine Art Neustart – für den DFB. Und ein bisschen vielleicht auch für den ganzen Fußball.

Dass man den Zuschlag bekommt, ist nicht gewiss, die Favoritenrolle Deutschland aber sicher. Die Stadien stehen seit der WM 2006, sie müssten nur ein bisschen aufgefrischt werden. Eine Europameisterschaft ohne große Neubauten, in aller Bescheidenheit – das wäre nach dem ganzen olympischen und weltmeisterlichen Gigantismus einmal ein gutes Signal. Vielleicht würde man dann auch wieder merken, was Fußball für ein einfaches und schönes Spiel sein kann. Bei der WM 2006 ging das eigentlich schon ganz gut, nur leider wurde sie im Nachhinein zu einem Skandal aus der Schmiergeld-Welt. So ist die Bewerbung für die EM 2024 für den DFB auch die Chance, zu zeigen, dass man mit solchen Schauermärchen und Methoden nichts mehr zu tun hat.