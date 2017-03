Kommentar: Dämpfer für die Rechtspopulisten

Was war das für ein symbolträchtiger Auftritt: Geert Wilders, Marine Le Pen und Frauke Petry zusammen auf einer Bühne in Koblenz und vor Stärke und Optimismus nur so strotzend.

Was war das für ein symbolträchtiger Auftritt: Geert Wilders, Marine Le Pen und Frauke Petry zusammen auf einer Bühne in Koblenz und vor Stärke und Optimismus nur so strotzend. So geschehen Ende Januar auf einem Kongress der europäischen Rechtspopulisten. Deren Siegeszug schien mit dem frischen Rückenwind der Trump-Wahl und dem Brexit-Votum der Briten unaufhaltsam. Wilders sprach pathetisch von der „Zeit des Wechsels“ in Europa, Le Pen legte noch eine Schippe drauf und beschwor ein „Erwachen der Völker“. Knapp zwei Monate später und nach der Schlappe für Wilders in den Niederlanden scheint davon nicht mehr viel übrig.

Die Haupterkenntnis der Niederlande-Wahl ist zweifellos, dass auch die Bäume der aggressiven Nationalisten nicht in den Himmel wachsen. Natürlich gibt es dabei Faktoren, die den etablierten Parteien derzeit kräftig in die Karten spielen: Allen voran das Abebben der Flüchtlingswelle, einer der Aufreger, von denen Wilders & Co zehren. Hinzu kommt, dass die Terrorangst in den vergangenen Monaten abgenommen hat. Und da ist das Negativ-Beispiel Donald Trump, dessen Performance als US-Präsident bislang ziemlich chaotisch ist. Das wiederum hat sich als Stolperstein für seinen erklärten Fan Wilders erwiesen und könnte hierzulande noch der AfD auf die Füße fallen.

Holland hat aber auch bewiesen, dass Europas Politiker dann bei den Wählern punkten, wenn sie es schaffen, die Stimmung in der Bevölkerung aufzugreifen und mit beherzter Politik für frischen Wind zu sorgen. Ein Beispiel ist Martin Schulz, der das Megathema soziale Gerechtigkeit auf seine Fahnen geschrieben hat. Und im Falle Ruttes war dies, welch glückliche Fügung, seine klare Kante gegen einen wild um sich schlagenden und die halbe Welt nervenden türkischen Präsidenten. Gerade die deutsche Bundesregierung wäre gut beraten, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Schließlich erhöht der bisherige höchst unpopuläre Kuschelkurs gegenüber Erdogan nicht gerade die Erfolgschancen bei der Bundestagswahl im September. Erste vorsichtige Ansätze einer Neujustierung der Türkei-Politik sind jedenfalls schon festzustellen.

War es das dann im europäischen Superwahljahr mit der Gefahr von rechts für die westliche Gemeinschaft? Ganz so einfach ist es nicht. Klar, die Populisten haben erst einmal einen schweren Dämpfer verpasst bekommen. Aber nach wie vor gibt es dieses eklatante Legitimationsproblem, das Europa bei vielen Bürgern hat. Nach wie vor gibt es eine weit verbreitete ausländerfeindliche Stimmung. Nach wie vor herrschen Ängste und Unsicherheit. Ein Erfolg Le Pens bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich könnte wieder alles ändern und dafür sorgen, dass sich der Zerrüttungsprozess auf dem alten Kontinent fortsetzt.

