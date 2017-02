SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz: Kommentar: Darling für den Moment

Nur ein paar Interessiertere hätten gedanklich vielleicht noch hinzugefügt, dass Schulz einer ist, der für das vereinte, aber so schrecklich verbürokratisierte und schwächelnde Europa brennt; und ein paar andere, dass ihm seine persönliche Karriere und Macht aber auch nicht ganz egal sind. Ein Jahr später und knapp acht Monate vor der Bundestagswahl hält die halbe Republik Martin Schulz plötzlich für ihren Wunsch-Kanzler.

Ist das verrückt?

Ist es nicht. Sondern, ganz im Gegenteil, vollkommen normal. Die Republik, nämlich, wirft sich nicht Martin Schulz an den Hals oder zu Füßen oder gleich beides. Sie begeistert sich zunächst ganz schlicht an der Aussicht, im September eine Wahl zu haben, die ihren Namen verdient.

Dass Martin Schulz eine wirkliche Alternative zu Angela Merkel ist: Wer kann das übersehen und überhört haben in den vergangenen sieben Tagen? Wer hat sich in den „hart arbeitenden Leuten“ nicht gespiegelt gesehen? Wer nicht berührt vom be- und geschworenen „Respekt“ für sie? Wer hat sich, zusammengenommen, bei Schulz nicht vollkommen anders gefühlt als bei der Kanzlerin?

Na und? Seit wann geht es um Gefühle in der Politik?

Schon immer. Und gerade wieder besonders. Gefühle haben die Präsidentenwahl in den USA entschieden, Gefühle katapultieren das Vereinigte Königreich aus der EU und zerreißen es selbst vielleicht am Ende; Gefühle machen in Polen die Nationalisten, in Frankreich und den Niederlanden die Rechtsextremisten richtig groß und in Deutschland ein bisschen. Den „zwanglosen Zwang des besseren Arguments“, auf den der Philosoph Jürgen Habermas setzen will, aber killen nicht erst die Erfinder der „alternativen Fakten“ und die Ausrufer des Nach-Wahrheits-Zeitalters. Dem hat schon die Erklär-Verweigerin Angela Merkel den Garaus gemacht. Und die Größtkoalitionäre haben ihr brav und eifrig assistiert.

Muss Martin Schulz mit seiner einfachen Sprache und seinem gefühlsbetonten Schlüsselwörtern auf diese mattgeschwiegene, jedes aufregenden Diskurses entwöhnte Gesellschaft nicht wirken wie ein politischer Joint? Belebend, mindestens, vielleicht sogar ein bisschen berauschend.

Indes: Die Euphorie wird verfliegen wie bei den „Stones“ genannten Vorgängern vor acht und vier Jahren – sollte Schulz nicht zu wuchtiger Rhetorik und ansteckender Leidenschaft ein ernstzunehmendes politisches Angebot fügen können. Und ganz nebenbei alle Beäugungen seiner Integrität und Glaubwürdigkeit überstehen. Das kann selbst Profis in Sachen Selbstbewusstsein fast umhauen.

Für den Moment ist Darling der halben Republik nicht schlecht. Aber eben auch Darling nur für den Moment.

