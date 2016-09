Kommentar: Das Dilemma der CDU

Das desaströse Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern hat die CDU in eine tiefe Krise gestürzt. Nun wird sich auch der letzte in der Partei fragen, ob Angela Merkel wirklich noch die richtige Kandidatin ist, um bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr die CDU an der Macht zu halten. Und um erfolgreich der AfD die Stirn zu bieten.

So mancher wünscht sich jetzt sicher einen Mann wie Roland Koch an die Spitze der Bundespartei, der es in Hessen verstand, Stimmen am rechten Rand zu fischen, zum Beispiel mit seiner Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, die ihn 1999 überraschend in die hessische Staatskanzlei katapultiert hatte. Der mit seinem stramm rechten Kurs der CDU vier Jahre später gar die absolute Mehrheit in Hessen bescherte. Ein solcher Mann könnte es der AfD schwer machen, der CDU Stimmen abzugraben.

Diese Rolle könnte 2017 vielleicht ein Kandidat wie Horst Seehofer spielen, der zwar auch die Seele der Konservativen in der Partei zu streicheln vermag und sich gar als einer der ersten mit der Kanzlerin angelegt hat wegen ihrer volksfernen Flüchtlingspolitik. Dem CSU-Chef werden allerdings nicht unbedingt hohe Kompetenzwerte in anderen Politikfeldern zugeschrieben.

Das Dilemma der CDU liegt aber eigentlich darin, dass sie sich einen konservativen Haudegen an der Spitze gar nicht leisten kann. Die Christdemokraten würden sich nämlich mit einer solchen Strategie aller realistischer Machtoptionen berauben. Für ein stramm konservatives Regime käme als einziger Koalitionspartner die FDP in Frage. Doch selbst wenn die Liberalen 2017 wieder die Fünf-Prozent-Hürde bezwingen und in den Bundestag einziehen sollten, wäre es dennoch rechnerisch höchst unwahrscheinlich, dass sie als alleiniger Mehrheitsbeschaffer für die CDU taugen würden.

Da die Christdemokraten ein Bündnis mit der AfD kategorisch ablehnen, bliebe als realistische Machtoption nur ein linker Bündnispartner wie die SPD oder die Grünen. Und eine solche Koalition wäre sicher nicht mit einem konservativen Hardliner an der Spitze möglich.

Die schwarz-grüne Koalition in Hessen gilt ja zunehmend als Erfolgsmodell für den Bund, wurde aber gerade erst dadurch möglich, dass der einstmals als „schwarzer Sherriff“ bekannte Volker Bouffier weit in die politische Mitte gerückt ist. Doch selbst in der hessischen Musterkoalition offenbart gerade das Flüchtlingsthema, wie weit die ideologischen Welten von CDU und Grünen in Wahrheit auseinanderliegen. Zwar konnte man sich schnell und pragmatisch auf menschenwürdige Unterbringungslösungen einigen. Der tiefe Graben zwischen beiden Parteien tritt aber im Streit um die Anerkennung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer überdeutlich zutage.

Die CDU braucht also einen Kandidaten, der es versteht zu integrieren, statt zu spalten, und da besinnt man sich am Ende vielleicht doch wieder auf das diplomatische Geschick der Kanzlerin, das ihr allein in der Flüchtlingsfrage abhandengekommen ist. Bis zur Bundestagswahl in einem Jahr rückt den Wählern vielleicht auch wieder stärker ins Bewusstsein, dass es im Alltag der meisten Menschen in Deutschland bedeutendere Themen gibt als die Flüchtlingspolitik.

