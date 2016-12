Kommentar: Das Pippi-Langstrumpf-Prinzip

Ein Vierteljahrhundert, nachdem die alte Weltordnung implodierte – und eine neue sich nur zu bilden schien -, sind es nicht mehr die großangelegten Fakes, also Falschmeldungen, die die Welt in die Irre führen.

Wladimir Putin könnte vergangenes Wochenende vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen sein. Das ist – Achtung! – nur eine Behauptung; es liegt kein noch so klitzekleiner Beweis dafür vor. Wie anders indes hätte der russische Präsident reagieren sollen auf das Geschenk, das ihm sein kommender Amtskollege aus den USA macht? Der Kreml hat – mit kriminellen Methoden – zumindest versucht, Einfluss auf die US-Präsidentenwahl zu nehmen, meldet die CIA. Aber Donald Trump schmäht lieber umgehend den eigenen Geheimdienst, nächstens einer seiner wichtigsten Beistände beim Regieren, statt kühle Worte des vorsorglichen Protests gen Moskau zu richten. Und, noch viel wichtiger, statt energisch den Schutz der Makellosigkeit der wichtigsten Abstimmung in der wichtigsten Demokratie der Welt zu garantieren,

Neun Monate vor der Bundestagswahl, fünf vor der Präsidentenwahl in Frankreich darf das die westliche Welt schon verstören. Zumal die russischen Diebstähle ja nicht die einzigen Schreckensmeldungen sind davon, wie die Demokratie aus dem Datendickicht angegriffen wird – und wie sie sich selbst darin zu verirren droht. Denn fast gleichzeitig rühmt sich eine britische Datenankauf-Fabrik, sie habe das perfekte Wähler-Manipulations-Instrument; und wer sie bezahle, setze sich durch – siehe die Farrage-Brexiteers und siehe Trump.

Die Aktivitäten des Kreml hätte man einst schlicht Sabotage genannt. Das war während des Kalten Krieges; und damals war die Welt daran gewöhnt, dass die beiden Großmächte und die hinter ihnen versammelten sogenannten Blöcke sich riesige Propaganda-Armeen hielten und ihre Schlachten auf dem Feld der Information und Desinformation schlugen. Gerade die Deutschen in West und Ost haben da üppige Erfahrungen.

Und doch: Dies ist nicht die Rückkehr in ungute alte Zeiten. Im Krieg der Ideologien wurde um die große, die allgemeingültige Wahrheit gekämpft; und beide Seiten, Kommunisten wie Kapitalisten, versuchten, ihre Nachweise mit – und sei es manipulierten – Fakten zu führen. Und wenn sie als Fälscher aufflogen, waren sie diskreditiert.

Ein Vierteljahrhundert, nachdem die alte Weltordnung implodierte – und eine neue sich nur zu bilden schien -, sind es nicht mehr die großangelegten Fakes, also Falschmeldungen, die die Welt in die Irre führen. Offen als Wahlbeeinflusser firmierende Daten-Ausbeuter liefern jedem Internet-Benutzer seine maßgeschneiderte Scheinwirklichkeit ins Haus. Ihre Auftraggeber bringt das – hoffentlich: noch – nicht einmal in Verruf.

Verführerisch ist das – aber kreuzgefährlich eben auch. Donald Trump, ist der Beweis. Er hat die Manipulateure engagiert, er hat mit ihnen gesiegt – und nun erliegt er selbst dem Reiz des Pippi-Langstrumpf-Prinzips und bastelt sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Und, für den Moment, vielleicht noch mehr Wladimir Putin.