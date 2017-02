Drohende Opel-Übernahme durch Peugeot: Kommentar: Dem Löwen zum Fraß

Es gab keine Gerüchte, keine Spekulationen, der Flurfunk in Rüsselsheim war stumm. Dann der Hammer: Opel wird französisch.

In trockenen Tüchern ist der Mega-Deal zwar noch nicht. Doch die Verhandlungen zwischen General Motors und Peugeot Citroën sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Täglich kann demnach mit der Vollzugsmeldung gerechnet werden.

Ein ganz schwaches Bild gibt in dieser für die Mitarbeiter kritischen Phase das Opel-Management ab. Keine Informationen an die Beschäftigten, keine Statements an die Öffentlichkeit. Da ist die Empörung an den Rüsselsheimer Werkstoren, bei der IG Metall, dem Betriebsrat und Bundeswirtschaftsministerin Zypries nur zu gut zu verstehen. Das ist ganz schlechter Stil. Die Führungsspitze samt ihrer Öffentlichkeitsarbeiter war komplett abgetaucht, statt Haltung zu zeigen und Orientierung zu geben.

Nun beginnt erneut das große Zittern um Arbeitsplätze. Denn die Opelaner wissen natürlich genau, dass eine Übernahme nur Sinn macht, wenn Synergien geschöpft werden. Das heißt meist, dass Doppelstrukturen abgebaut, Fabriken auf den Prüfstand gestellt und unterm Strich Tausende von Jobs abgebaut werden.

Der angekündigte Eigentümerwechsel trifft das Traditionsunternehmen aus Hessen wie ein Keulenschlag. Die zuletzt verbreitete Aufbruchstimmung, die Opel-Chef Karl-Thomas Neumann unterstützt von der kreativen Marketing-Leiterin Tina Müller erzeugt hat, ist an einem einzigen Tag verpufft. Erfolgsgeschichten wie die Werbekampagne „Umparken im Kopf“, die Auftritte des Markenbotschafters Jürgen Klopp, steigende Absatzzahlen und Modellneuheiten, die den Nerv der Käufer treffen, spielen keine Rolle mehr. Überlebenskampf ist mal wieder angesagt. Opel ist gelähmt.

Das ist ein miserabler Zustand, wenn man von der eigenen Mutter als Juniorpartner in einer neuen Zweckgemeinschaft verheiratet werden soll. Anders ausgedrückt: Dem Peugeot-Löwen zum Fraß vorgeworfen wird. Auf den Rüsselsheimer Autobauer kommen schwere Zeiten zu.

Doch die neue Verbindung mit dem französischen Konkurrenten bietet nach 88 Jahren Ehe mit GM durchaus Chancen. Mögen die Ausgangsbedingungen für Opel auch schlecht sein, so tun sich am Horizont doch ungeahnte Möglichkeiten auf. Mutige Manager sollten künftig die Gelegenheit beim Schopf packen, die bisherigen Tabu-Märkte für Opel zu entdecken und als neue Absatzgebiete aufzubauen. Als Europa-Anhängsel des US-Konzerns GM waren die Automärkte Chinas und Nordamerikas für die Marke mit dem Blitz Sperrgebiet. Wenn sich das ändern lässt, öffnen sich riesige Absatzmärkte. Vielleicht kann Opel in einem Jahrzehnt seine Verkaufszahlen verdoppeln. Darin liegt die Chance, dass es keine neuen Werkschließungen und keinen personellen Kahlschlag gibt. Das wäre den Mitarbeitern zu wünschen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.