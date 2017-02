Kommentar: Der Mutmacher

Natürlich ist es ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen, sowohl was Machtfülle als auch Persönlichkeit der Protagonisten betrifft. Andererseits ist eine Gegenüberstellung der Kernaussagen in den Antrittsreden Frank-Walter Steinmeiers und Donald Trumps bezeichnend für den jeweiligen Menschen sowie die Befindlichkeit ihrer Länder: Hier Nachdenklichkeit angesichts weltweiter Krisen und grassierender Unsicherheit, dazu positive Verortung Deutschlands als Anker der Hoffnung auf dem aus den Fugen geratenen Globus. Und da die böse Abrechnung mit den politischen Eliten nebst düsterer Zustandsbeschreibung der USA sowie dem aggressiven Motto „Amerika zuerst“. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass zwei bisherige Stützpfeiler der westlichen Welt derzeit völlig unterschiedlich ticken und sich in diametral entgegengesetzte Richtungen entwickeln, in der Bundesversammlung wurde dieser endgültig erbracht.

Im Gegensatz zur US-Präsidentenwahl war die Kür Frank-Walter Steinmeiers zum zwölften Bundespräsidenten jedenfalls eine kuschelige, fast schon langweilige Konsensveranstaltung. Gut, nachdem SPD und Union das Ganze vorher im Hinterzimmer ausgekungelt und auch FDP sowie Teile der Grünen ihre Zustimmung signalisiert hatten, war das nicht anders zu erwarten. Das mögen viele bedauern, die stattdessen lieber eine echte Wahl zwischen zwei aussichtsreichen Kandidaten gehabt hätten. Dennoch ist das Zusammenrücken der etablierten Parteien zugleich ein Symptom für die großen Herausforderungen, vor denen Deutschland und die westlichen Demokratien stehen.

Das zeigte sich bereits bei Joachim Gauck, in dessen Amtszeit der Aufstieg von Rechtspopulismus, russischer Neoimperialismus und Flüchtlingskrise fielen. Und auch für Frank-Walter Steinmeier werden die kommenden Jahre im Schloss Bellevue alles andere als ein Ruhekissen sein. Dass sich der 61-Jährige dessen sehr wohl bewusst ist, deutete er in seiner kurzen Antrittsrede an. Allerdings wird es nicht genügen, seine Rolle lediglich als Mutmacher oder als Gegengewicht zum Populismus zu definieren, wie er sein Leitmotiv beschrieben hat.

Steinmeier muss jetzt beweisen, dass er mehr ist als Mr. Supervernünftig, mehr als der weißhaarige Knuddeltyp an der Spitze der Beliebtheitsliste der deutschen Politiker, mehr als der Vertreter eines Weiter-so-wie-bisher-Kurses. Und Steinmeier muss fortan auch nicht herumjetten, um den Planeten zu retten. Es genügt, wenn er hierzulande den Menschen in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft genau zuhört, wenn er Themen wie die wachsende soziale Ungleichheit anpackt und generell als unbequemer, überparteilicher Mahner auftritt. Kurzum: Gefordert sind Kopf und Herz, Gefühl und Verstand. Das wäre ein wohltuender Gegensatz zum Amtsinhaber in Washington.

