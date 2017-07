Kommentar: Die Ausnahme wird normal

Der Ausnahmezustand in Frankreich ist längst zur Regel geworden. Ausgerufen nach den Pariser Anschlägen vom November 2015, wurde er seither inzwischen sechs Mal verlängert. Die Kritik von Menschenrechtsorganisationen, die vor der unverhältnismäßigen Einschränkung von Rechten warnen, wurde dabei weitgehend überhört. Zu groß ist die Angst vor dem Vorwurf der Nachlässigkeit im Fall neuer Attacken – die niemand ausschließen kann.

Bis zum Herbst will die Regierung bisherige Regeln des Ausnahmezustands in ein neues Anti-Terror-Gesetz einarbeiten, das den Sicherheitsbehörden dauerhaft deutlich mehr Befugnisse einräumt – und erneut regt sich kaum Widerstand. So sollen Ermittler künftig auch ohne richterliche Erlaubnis Wohnungen durchsuchen und Computermaterial beschlagnahmen dürfen; sie können dann Hausarrest gegen potenzielle Gefährder verhängen und bei Großveranstaltungen Sicherheitszonen einrichten. Von diesen Möglichkeiten wird wohl auch dann kaum mehr abgegangen, wenn sich irgendwann die Terrorgefahr wieder verringert. Dabei gehen sie weit, vielleicht zu weit, weil sie das Gleichgewicht von Freiheit und Sicherheit entscheidend verschieben. Daneben wird das Personal beim Militär, der Polizei und den Geheimdiensten aufgestockt; in den Straßen patrouillierende Soldaten sind ohnehin längst ein gewohntes Bild in Paris und anderen französischen Städten. Eine ihrer Funktionen besteht schlichtweg in der Beruhigung der Menschen. Es ist Frankreichs Reaktion auf den Druck, den die permanent präsente Anschlagsgefahr erzeugt, das sich als besondere Zielscheibe von Islamisten weiß – auch aus dem eigenen Land.

Gegen diese Bedrohung kann die prunkvolle Demonstration der Macht und Stärke, die die Militärparade am französischen Nationalfeiertag ist, wenig ausrichten. Ihre Tradition geht auf eine Zeit zurück, als Kriege noch nicht asymmetrisch waren und die Gegner leichter zu identifizieren. Und doch ist diese jährliche Veranstaltung wichtig für das französische Selbstbewusstsein.

Auch die Wahl von Emmanuel Macron hat dem Land einen Schub gegeben. Es darf zwar nicht übersehen werden, dass längst nicht alle Franzosen von ihrem jungen Präsidenten überzeugt, geschweige denn begeistert sind. Stellenweise herrschen durchaus auch Ablehnung und misstrauisches Warten auf konkrete Aktionen. Doch insgesamt überwiegt (noch?) der Optimismus. Äußerst bedacht auf symbolische Gesten legt Macron großen Wert auf den deutsch-französischen Schulterschluss, hat nun auch US-Präsident Donald Trump zum Militär-Defilee eingeladen. Frankreich steht auf Augenhöhe mit den Großen, signalisiert das. Die nach außen demonstrierte Stärke reicht zwar nicht, wenn das Land im Inneren wankt. Doch es scheint sich zu festigen – zu wünschen ist es ihm.

