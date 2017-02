Kommentar: Die Dollar-Wette

Eigentlich war die Sache klar gewesen: Ein US-Präsident Trump würde den US-Dollar zu alter Größe verhelfen. Höhere Zinsen locken Investoren an. Höhere Staatsausgaben führen zu höheren Schulden. Das bedeutet: Es werden mehr Anleihen verkauft. Auch das erhöht die Nachfrage nach dem Dollar.

Bislang ist aber wenig geschehen. Die Steuerreform (laut Trump ein „Riesending“) hat ebenso wenig Kontur angenommen wie ein Konjunkturprogramm. Alles liegt ziemlich im Vagen. Diese Unsicherheit hat den Dollar heftig schwanken lassen. Ein anhaltender Aufschwung gilt nicht mehr als abgemacht. Dabei hat gerade die Diskussion um steigende Zinsen in den USA den Dollar in den vergangenen Wochen stark beflügelt. Dieser Aufschwung sollte das Ende einer längeren Schwächeperiode markieren.

Bild-Zoom Stefan Wolff

Anleger haben zum Teil einen langen Atem benötigt. Wer zum Beispiel vor 15 Jahren Dollars gekauft hat (in der Erwartung, dass der Dollar steigt), brauchte viel Geduld. Bei der Einführung des Euro vor 15 Jahren war der Dollar stark, fiel aber kontinuierlich zurück, weil die Zinse in den USA sanken. Vor allem die Immobilien- und Finanzkrise setzte der US-Währung deutlich zu. Danach zog der Dollar wieder an, unter anderem wegen der Euro-Schuldenkrise und weil die Zinsen in Europa sanken. Von den damaligen Kursen ist der Dollar weit entfernt.

Gerade während der Eurokrise haben viele Anleger in Europa ihr Geld in den Dollarraum verlagert. Dieser Trend ist brüchig, zumal der US-Präsident den seiner Meinung nach zu hohen Kurs kritisiert hat. Damit steht auch der Zinsweg der US-Notenbank in Frage.