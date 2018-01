Kommentar: Die Einsamkeits-Politik der SPD

Gut, die akute politische Lage lähmt die Phantasie ein wenig – weil sie sämtlich ja dafür gebraucht wird sich vorzustellen, was geschieht, falls die SPD am Sonntag Verhandlungen über eine erneute Koalition mit der Union ablehnen sollte. Um Angela Merkel, die sich gleich noch für denselben Abend mit Präsidium und Vorstand ihrer CDU verabredet hat, könnte es – trotz oder gerade wegen der vielen Parteifreunde um sie herum – sehr rasch sehr einsam werden.

Und – schwups – wäre die eben noch mächtigste Frau der Welt ein Fall für die gerade frischeste Ministerin Großbritanniens. Am Mittwoch hat Theresa May sie ernannt. Die „Ministerin für Einsamkeit“. Genau genommen müsste es in Tracey Crouchs Amtstitel natürlich „gegen“ heißen.

Und nein, auch wenn Asterix das Gegenteil schon vor Urzeiten vermutete: Sie spinnen nicht, die Briten. Jedenfalls nicht auf diesem Terrain. Einsamkeit hat auch diesseits des Ärmelkanals viele Namen: Alter. Kinderarmut. Häusliche Pflege. Smartphonesucht. Selbstoptimierungszwang. Oder auch ganz schlicht: Leben auf dem Land, dort, wo seine Bewohner es nicht Speckgürtel nennen, sondern Pampa.

Aber was wäre, Stichwort: Phantasie, wenn die nächste Bundesregierung – so sie dann irgendwann endlich im Amt sein wird – sich außer um Steuern und Landesverteidigung tatsächlich auch um die Einsamen kümmern würde? Und sei es bloß mit einem Staatsminister – oder einer Ministerin – im Kanzleramt?“ Humbug!“ würden die Oppositionellen jaulen und „Geldverschwendung!“ die Stammtische.

Aber vielleicht hat die Kanzlerin mit einer Anti-Einsamkeits-Strategie ja schon längst ihre drei Nudging-Experten beauftragt. Das sind, grob gesagt, Verhaltenspsychologen, die austüfteln, wie die Bürger durch kleine, für sie unspürbare Stupser dazu zu bringen sind, sich so zu benehmen, wie es den Kanzlerischen gut für sie scheint, und sich dabei auch noch glücklich zu fühlen. Könnte Angela Merkel am Ende selbst zugute kommen. Falls die SPD am Sonntag nicht… Und zur Not kann sie ja die Kollegin May um eine kleine Anti-Einsamkeits-Kur bitten. Auf der Insel…

