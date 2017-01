Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur NPD: Kommentar: Die Gefahr von rechts

„Er ist wieder da“ hieß ein Buch nebst gleichnamigem, Film, das vor ein paar Jahren hierzulande großen Erfolg hatte. Die Satire drehte sich darum, dass Adolf Hitler 1945 nicht umgekommen ist, sondern im Berlin von heute wieder erwacht. Wäre in eine solche Geschichte das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur NPD eingearbeitet worden, der fiktive „Führer“ wäre dabei wohl höchst befriedigt gewesen. Zum einen darüber, dass knapp 72 Jahre nach dem Ende der NSDAP eine rechtsextreme Partei weiterexistieren darf, die den demokratischen Rechtsstaat ablehnt. Und auch darüber, dass diese auch noch Staatsknete erhält, sprich Zuschüsse über das Parteifinanzierungsgesetz. Und das nicht zu knapp: 2014 waren das satte 1,4 Millionen Euro.

Zugegeben, all das erscheint genauso unerträglich wie das Triumphgeheul der NPD via Twitter, dass zum zweiten Mal nach 2003 ein Verbotsversuch gescheitert ist. Dennoch haben die Karlsruher Richter eine vertretbare Entscheidung getroffen. Zu Recht stützen sie ihr Urteil trotz „Wesensverwandtschaft der Partei zum Nationalsozialismus“ auf die „Wirkkraft“ der Neonazis. Will heißen: Die NPD ist einfach zu unbedeutend geworden, um tatsächlich noch eine Gefahr für die demokratische Grundordnung darzustellen.

Das gilt für den Bund, das gilt auch für Hessen, wo die Rechtsradikalen nach Einschätzung des Innenministeriums derzeit nur noch 250 Mitglieder haben und „sehr beschränkt handlungsfähig“ sind. Trotz punktueller spektakulärer Erfolge bei den letzten Kommunalwahlen. Dort holte die Partei zum Beispiel in der Wetterau-Stadt Büdingen 10,2 Prozent. Das aber sind lediglich negative Ausschläge einer Gruppierung, die laut dem Marburger Extremismusforscher Benno Hafeneger zu einer schrumpfenden Kleinstpartei mutiert ist.

Nein, wer eine rechte Gesinnung hat, und das sind nicht wenige in diesen Zeiten, der lässt sich auch durch ein Parteienverbot nicht abschrecken. Dazu kommt, dass viele längst eine andere Heimat gefunden haben: bei Strömungen wie der „Identitären Bewegung“, bei Pegida und vor allem bei der AfD mit ihrem völkischen Rand. Darüber hinaus gibt es noch andere Bedrohungen, denen ein demokratisches Gemeinwesen heutzutage ausgesetzt ist. Dazu gehört vor allem die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, die sich gerade in den sozialen Netzwerken vehement Bahn bricht. Es ist ein schleichendes Gift, das sich immer mehr in den Venen nicht nur dieser Republik ausbreitet und das den bisherigen Konsens zwischen Bürgern und Politik allmählich zersetzt.

Mit all dem muss sich ein wehrhafter Staat intensiv und offensiv auseinandersetzen. Und was die NPD betrifft, so sollte der Weg beschritten werden, den das Verfassungsgericht gewiesen hat: Die Parteienfinanzierung daraufhin überprüfen, ob den Rechtsextremen endlich mal der Finanzhahn abgedreht werden kann, damit diese endgültig auf dem Müllhaufen der Geschichte landen.

