Niedergang der AfD: Kommentar: Die Lehre der Populisten

„Mit 16 Prozent der Stimmen könnte die AfD rechnen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, eine neue bundesweite Rekordmarke.“ Die Momentaufnahme stammt aus der Sonntagsumfrage des ARD-Deutschlandstrends – allerdings von Ende September 2016. Es war eine Zeit, in der das Führungspersonal der „Alternative für Deutschland“ in einem vertraulichen Papier ihr Wählerpotenzial noch auf rund 20 Prozent schätzte. Knapp fünf Monate später sieht die Welt ganz anders aus.

Mittlerweile ist der Stern der AfD, die in den Bundesländern von Wahlerfolg zu Wahlerfolg geeilt ist, am Sinken. Noch knapp acht Prozent sagen ihr neueste Umfragen voraus, von Panik in der Spitze ist die Rede, „Bild“ glaubt gar, dass in der Partei die Luft raus ist. Eine ähnliche Entwicklung gibt es in den Niederlanden. Sah dort Rechtspopulist Geert Wilders lange wie der sichere Sieger bei den Parlamentswahlen am 15. März aus, liegt dessen „Partei für die Freiheit“ (PVV) laut neuesten Erhebungen nur noch an zweiter Stelle hinter der Regierungspartei, nachdem generell die PVV-Werte seit Anfang des Jahres zurückgegangen sind. Und auch in Frankreich tut sich Erstaunliches: Beim linksrheinischen Nachbarn steht nicht nur Marine Le Pen von der Front National unter schwerem juristischen Beschuss. Der europafreundliche Emanuel Macron gilt als Favorit für die Präsidentschaftswahl im April.

Ist die Revolution von rechts vorüber, bevor sie richtig begonnen hat? Oder andersrum gefragt: Kann die alte politische Klasse, denen die aufstrebende Konkurrenz das Fürchten gelernt hatte, wieder aufatmen? Auffällig ist, dass seit dem Amtsantritt Donald Trumps eine Entwicklung im Gang ist, die bis vor kurzem noch für undenkbar galt. Wie es scheint zeigt der chaotische, von Skandalen und Entgleisungen überschattete Start des Godfathers aller Populisten abschreckende Wirkung auf viele außerhalb der USA, die den etablierten Parteien den Rücken gekehrt hatten. Hinzu kommen weitere Faktoren: das Abebben der Flüchtlingswelle und das Auftauchen neuer Lichtgestalten wie hierzulande SPD-Heilsbringer Martin Schulz. Mit seiner Kampagne für mehr soziale Gerechtigkeit holt dieser nicht nur linke Protestwähler wieder ins Boot, sondern gräbt auch der AfD das Wasser ab.

Dennoch sollten sich die Parteien der politischen Mitte nicht zu sicher fühlen. Der Zeitgeist ist bekanntlich launisch, das Pendel kann also schnell wieder in die andere Richtung gehen. Hoffnungsträger wie Schulz oder Macron sollten sich eines vor Augen halten: Sie müssen liefern, denn viele Menschen sehnen sich in diesen unsicheren Zeiten nach Orientierung, danach dass ihre Sorgen wirklich ernst genommen werden. Und sie wollen vor allem weg von den bisherigen ausgetretenen Pfaden einer Mainstream-Politik, die sich in den letzten Jahren in den westlichen Konsensdemokratien breit gemacht hat. Immerhin das kann man den Populisten zugute halten, dass sie die Augen für manche Fehlentwicklung geöffnet haben.

