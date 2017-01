Allensbacher-Umfrage: Kommentar: Die Lust am Konsum

Wir Deutsche gelten bei unseren europäischen Nachbarn als Angsthasen und Bedenkenträger, bei denen in vielen Lebenslagen das Glas nur halbvoll ist. Das umso mehr in der aktuellen Welt, die anscheinend aus den Fugen geraten ist. Wir sorgen uns um unsere Liebsten, um unsere Gesundheit, das Auskommen im Alter und um unsere Sicherheit für Leib und Leben.



Das wird durch eine Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie bestätigt. Um ein Stimmungsbarometer zu erstellen, haben die Meinungsforscher gefragt, welche Gesprächsthemen die Feiertage bestimmt haben. Und siehe da, an diesen eigentlich besinnlichen Tagen wurde bei Familien- und Freundesbesuchen vor allem über den Terroranschlag in Berlin und die Flüchtlingssituation im Land gesprochen. Erst an dritter Stelle folgte mit den Weihnachtsgeschenken ein positiv besetztes Thema. Dennoch kommt das Institut Allensbach in seiner repräsentativen Befragung zu dem Schluss, dass die Bundesbürger in unruhigen Zeiten nur mäßig nervös sind.

Genau das spiegelt sich auch im Konsumklima wider. Einst als Einkaufsmuffel belächelt, haben sich die Deutschen mittlerweile in Europa den Titel „Shopping Queen“ erobert. Die Konsumausgaben waren im vergangenen Jahr die größte Stütze der Binnenkonjunktur und haben den Aufschwung in Deutschland maßgeblich getragen. Das wird nach Experten-Einschätzung in diesem Jahr nicht anders sein. Trotz Trump und Terror lassen sich die Verbraucher nicht beirren und geben fröhlich Geld aus. Das macht gute Laune und schafft Zufriedenheit.

Sparen ist derzeit mega-out. Nullzins aufs Sparbuch und kaum mehr aufs Tagesgeldkonto sind kein Magnet. Es fällt leichter, das verfügbare Einkommen zu investieren – etwa in Modernisierung und Renovierung der eigenen vier Wände – oder sich große und kleine Wünsche zu erfüllen. Sei es ein neues Auto, einen größeren Flachbildschirm, ein komfortables Boxspringbett, einen Thermomixer oder eine Kreuzfahrt in die Karibik.

Spaß am Geldausgeben haben nicht nur gut situierte Rentner. Auch die arbeitende Bevölkerung schwelgt in einem Konsumrausch. Sichere Arbeitsplätze und die Aussicht auf weiter steigende Einkommen schaffen ein Gefühl von finanzieller Sicherheit, das die Lust am Konsum noch weiter steigert.

Doch diese schöne Welt wird nicht unendlich andauern. Mit der Rückkehr der Inflation dürfte so mancher Ausgabenwunsch in Zukunft wieder unerfüllt bleiben. Wenn Energie sich weiter verteuert, die Teuerungsrate die Zwei-Prozent-Schwelle überschreitet, droht die berüchtigte Lohn-Preis-Spirale die Verbraucherpreise auf ein deutlich höheres Niveau zu heben, so dass sich die Kauflaune merklich eintrüben dürfte.