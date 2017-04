Sparen mit Fonds: Kommentar: Die Mischung macht’s

Wir laden jedes Jahr zwei Mal Anlageexperten in die Redaktion ein, um den Lesern einen exklusiven Beratungsservice rund um die Geldanlage zu bieten. Mal stellen die Banken die Spezialisten ab, mal die Fondsgesellschaften. Seit über 15 Jahren nutzen unsere Leser dieses Informationsangebot – und wie! Wir müssen die Berater stets vorwarnen, dass sie kaum Zeit zum Luftholen zwischen den Telefonaten haben werden. Zwei turbulente (Sprech-)Stunden liegen vor ihnen. So geschah es auch gestern wieder.

Wir leben ja auch in schwierigen Zeiten für alle Anleger. Ob fürs Alter gespart werden soll, für den Hausbau oder Wohnungskauf ein Polster geschaffen wird oder ob es darum geht, für die Enkelkinder ein kleines Start- oder Ausbildungskapital beiseite zu legen, die Motive sind vielfältig. Doch die Ratlosigkeit ist derzeit bei allen riesengroß. Sparbücher bringen nichts mehr ein, Tagesgeld im Schnitt noch 0,2 Prozent, Festgelder je nach Laufzeit um ein Prozent. Absolut sichere Bundeswertpapiere haben teils sogar negative Zinsen. Die Zehnjährigen werfen knapp 0,8 Prozent Rendite ab. Unterm Strich gelingt es mit risikolosen Spar-Produkten inzwischen nicht mehr, die Inflation auszugleichen und das Vermögen wenigstens in seiner Substanz zu erhalten.

Daher ist es heute sinnvoll, das Produktportfolio zu erweitern und Aktien-, Misch- oder Immobilienfonds in Betracht zu ziehen. Auch die sogenannten ETF-Fonds, die computergesteuert einen Index abbilden und kostengünstiger als gemanagte Investmentfonds sind, können bei der Wahl ins Kalkül gezogen werden. Nicht ausschließlich, aber als Beimischung taugen Fonds allemal. Voraussetzung sollte aber sein, dass der Anleger mit Kursschwankungen gut umgehen kann. Wer in schwächeren Marktphasen schlaflose Nächte bekommt, sollte besser die Finger davon lassen.

Welchen Anteil diese Produkte am Gesamtvermögen ausmachen, hängt von der persönlichen Risikobereitschaft und natürlich auch von der individuellen Lebenssituation ab. Jüngere können einen höheren Anteil in Aktien investieren, da ihr Anlagehorizont weit in der Zukunft liegt. Wer kurz vor der Rente steht, ist sicher gut beraten, auf Spitzenrenditen zu verzichten und auf risikoarme, weniger volatile Finanzprodukte umzuschichten. Das trifft für Senioren noch in verschärfter Weise zu.

Ganz wichtig bei allen Anlageentscheidungen ist es, die Kosten möglichst klein zu halten und sich vorab genau über das Finanzprodukt zu informieren. Was man nicht versteht, sollte man tunlichst meiden.