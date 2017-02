Kommentar: Die Reform reformieren

Was soll das jetzt, dass der DOSB plötzlich vorgibt, sich auch für persönliche Leistungsentwicklungen zu interessieren, und deshalb das abschafft, was immerhin einem großen Teil der Bevölkerung Spaß machte. Ein Kommentar von Katja Sturm.

Erfolge lassen sich gut in Medaillen messen. Das ist den Verantwortlichen beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nicht neu. Deshalb haben sie in ihrer Reform des Leistungssports die Förderung von dem Potenzial abhängig gemacht, das Athleten und ihre Disziplin dafür aufweisen, auf internationaler Ebene Edelmetall zu gewinnen. Eine Vorgehensweise, die ebenso umstritten ist wie der sogenannte Medaillenkorridor, also die Vorgabe, wie oft die eigenen Sportler bei den nächsten Olympischen Spielen auf dem Podest landen sollten.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Katja Sturm

Beides sind Prognosen, die in einer Zeit, in der neben Millimetern und Millisekunden so viele verschiedene Faktoren über Siege und Niederlagen entscheiden, eigentlich nicht ernst genommen werden dürften. Doch während das nun zur Debatte stehende einfache Zählen von Gold-, Silber- und Bronzestücken niemandem schaden muss, gefährdet das andere, die Einteilung in Leistungs-Cluster auf Basis einer scheinbar wissenschaftlichen Analyse, hierzulande die Zukunft mancher Sportarten im Spitzenbereich.

Was also soll das jetzt, dass der DOSB plötzlich vorgibt, sich auch für persönliche Leistungsentwicklungen zu interessieren, und deshalb das abschafft, was zwar nie sinnvoll war, aber immerhin einem großen Teil der Bevölkerung Spaß machte. Vielmehr sollte er mit dieser Einstellung noch einmal das Konzept hervorholen, das er jüngst verabschieden ließ, und es vor der Umsetzung in die Praxis gründlich umschreiben.