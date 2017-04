Kommentar: Die SPD sortiert sich neu

Bei der SPD hat der Ausgang der Saarland-Wahl nach den Martin-Schulz-Festspielen für eine gewisse Ernüchterung gesorgt. Bisher hatte der Wahlkampf des neuen Parteichefs und Kanzlerkandidaten auf Rot-Rot-Grün gezielt. Doch der störrische Wähler erteilte dieser Option zumindest im Saarland eine Absage. Jetzt muss die SPD sich neu sortieren. Dabei hatte sie doch mehrmals feierlich erklärt, dass es mit der „Ausschließeritis“ endgültig vorbei sein sollte und links geblinkt. Aber zumindest im Saarland wollten zu viele SPD-Wähler einfach nicht, dass der dortige Linken-Fraktionschef Oskar Lafontaine, dessen „Verrat“ die SPD an der Saar und im Bund doch so entscheidend geschwächt hatte, wieder rehabilitiert wird. Zwar verwundert es ein wenig, dass die SPD nicht mal im kleinen Saarland die Stimmung ihrer Wähler kannte. Doch jetzt ahnt sie zumindest, dass das Misstrauen gegen ein Linksbündnis auch bei vielen SPD-Sympathisanten im ganzen Bundesgebiet noch nicht ganz verschwunden sein könnte.

Bild-Zoom Foto: (FNP) Dieter Sattler

Während die Parteipolitiker ihre Koalitionsspiele gerne gemäß Franz Münteferings Diktum „Politik ist das Organisieren von Mehrheiten“ durchführen, will der Wähler immer noch gerne wissen, wofür er seine Stimme hergibt. Und viele SPD-Sympathisanten möchten einfach nicht, dass sie für Rot-Rot verwendet wird. Da gibt es bei manchem anhaltendes Misstrauen wegen der DDR-Vergangenheit, die von Teilen der Linken immer noch verklärt wird. Andere, die sich im Gegensatz zu Martin Schulz immer noch zu Schröders Agenda 2010 bekennen, glauben, dass Rot-Rot die Wirtschaftskraft abwürgen könnte, aus der heraus auch Sozialleistungen finanziert werden. Und dann gibt es noch Teile aus der „hart arbeitenden Mitte“, die fürchten, dass entgegen Schulz’ Ankündigungen am Ende sie zur Mitfinanzierung der Verbesserungen für Rentner und Arbeitslose herangezogen werden könnten – ob über Steuern oder Sozialabgaben.

Denn um relevante finanzielle Spielräume zu erzeugen, wird es kaum reichen, die wenigen ganz Reichen zu belasten. Da geht man – zumal bei schwächerer Konjunktur – schnell auch an die obere Mitte. Und die fängt für Linke und Teile der SPD schon bei Jahresverdiensten an, die auch Facharbeiter erzielen können. Salzsteuer bringt mehr als Sektsteuer, hat schon der frühere NRW-Ministerpräsident Heinz Kühn gesagt. Das heißt, die Steuer muss schon eine gewisse Zahl von Köpfen treffen, damit genug Geld zusammenkommt.

Die SPD hat in ihrer Schulz-Euphorie ausgeblendet, dass es bei ihren Anhängern solche Linksskepsis gibt, denkt aber jetzt über neue Optionen nach. Da gibt es im Bund aber nur zwei Möglichkeiten: Fortsetzung der ungeliebten großen Koalition oder eine Ampel mit FDP und Grünen. Beides könnte dann aber wieder Stimmen auf der linken Seite kosten. Wie gesagt: Der Wähler ist schon ein störrisches Wesen. Er will selten ganz so, wie die Parteispitze es will.

dieter.sattler@fnp.de