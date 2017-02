Kommentar: Die Wehrpflicht wieder einführen?

Konservative Kritiker von Bundeskanzlerin Merkel werfen ihr neben der kompletten Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge im Spätsommer 2015 gerne zwei weitere Punkte vor: Den Ausstieg aus der Kernkraft nach der Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 und die im gleichem Jahr vollzogene Abschaffung der Wehrpflicht. Im Gegensatz zum von Anfang an umstrittenen Ausnahmezustand in der Flüchtlingsfrage entsprach die Handlungsweise Merkels in den beiden anderen Punkten zum jeweiligen Zeitpunkt klar dem Mehrheitswillen der Bevölkerung. Doch zumindest in der Frage der Wehrpflicht sind die seinerzeit eher leise formulierten Bedenken lauter geworden.

Das hat vor allem mit der unsicheren Weltlage zu tun. Der Vormarsch des „Islamischen Staates“ (IS), die russische Aggression gegen die Ukraine, die sich durchaus auch auf das Baltikum und Polen ausdehnen kann, aber auch das „Roll back“ (der Rückfall) des Nato-Partners Türkei in Richtung Diktatur, haben vielen vor Augen geführt, dass die Lage auch mal bedrohlich für Deutschland werden kann und selbst unser Land möglicherweise nicht immer mit gutem Willen allein bestehen können wird. Zumal die USA mit ihrem unsicheren Kantonisten Donald Trump an der Spitze sich anschicken, die schützende Hand über dem Westen zurückzuziehen. Aber Trumps Forderung, dass die EU-Staaten ihre personellen und materiellen Anstrengungen erhöhen müssen, wäre wohl auch von einer Präsidentin Hillary Clinton gekommen. Es ist in der Tat nicht einzusehen, warum die EU, die wirtschaftlich ähnlich leistungsstark ist wie die USA, sich militärisch mehr oder weniger von Washington pampern lassen soll.

Die Forderung nach erhöhten Rüstungsanstrengungen richtet sich naturgemäß vor allem an Deutschland als dem größten und reichsten Land in der EU. Die USA wollen, dass Berlin den Wehretat von aktuell 1,2 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigert. Das ist finanziell vielleicht auf mittlere Sicht unter großen Anstrengungen möglich. Aber die entsprechende Schlagkraft auch personell zu unterfüttern, ist ohne Wehrpflicht wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Schon jetzt kann die Bundeswehr ihre Auslandseinsätze personell kaum stemmen. Die Bundeswehr hat Nachwuchssorgen und vor allem große Probleme, qualifizierte junge Menschen zu finden. Früher blieb nach dem Pflichtdienst mancher in der Bundeswehr, dem es hier viel besser gefiel als erwartet. Eine Chance an solche Leute zu kommen, hat die Armee gar nicht mehr. Jetzt besteht die Gefahr, vor allem Waffennarren zu bekommen und solche, die sonst vielleicht fürchten, keinen vernünftigen Job zu finden.

Es wäre also durchaus lohnend über die Wiedereinführung der Wehrpflicht nachzudenken, wie es der Reservistenverband jetzt gefordert hat. Das Problem der mangelnden Wehrgerechtigkeit, das sich zuletzt wegen der geringen Einberufungsquote stellte, könnte durch ein soziales Pflichtjahr oder die flankierende Wiedereinführung des Ersatzdienstes gelöst werden. 15 Monate auf diesem oder jenem Weg etwas für die Gemeinschaft zu leisten, hat früheren Generationen nicht geschadet. Auch heute absolvieren nicht wenige ein freiwilliges soziales Jahr oder suchen sich nach dem Abitur auf eigene Faust ein Hilfsprojekt. Entsprechende Aufgaben gibt es genug. Bei vielen jungen Menschen, die heute oft etwas weltfremd in einer Internet- und Wohlstandsblase aufwachsen, würde die Begegnung mit der Wirklichkeit bei der Bundeswehr oder im Ersatzdienst sicher Nützliches zum Reifeprozess beitragen.

