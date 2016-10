Kommentar: Die Zukunft des Sparens

Unsere Großeltern hatten es noch einfach, als vor rund 100 Jahren, 1924, der Weltspartag erfunden wurde. Die zahlten ihr Erspartes einfach auf der Bank ein und – man stelle sich das vor – bekamen als Belohnung noch Zinsen dafür! Aber seit 2021 kosten ja nicht einmal Kredite Zinsen ... Zwar ist das siebzehnte Hilfspaket für Griechenland perfekt – doch würden sich die Schulden immer höher türmen, nur weil sie nicht zurückgezahlt werden, dann ginge ja fast jeder pleite.

Sein Handy zu verlegen, ist heutzutage zum echten Problem geworden, zumindest wenn alle Kreditkarten darauf hinterlegt sind. Denn seit in Deutschland schon vor Jahren die 200er- und 500er-Scheine abgeschafft wurden und Barzahlungen über 100 Euro verboten sind, kann der Einkauf mit Bargeld wirklich schwierig werden. Aber sehe ich ja ein, anders war das Problem mit dem Schwarz-Horten von Scheinen einfach nicht zu lösen; da helfen alle Bußgelder gegen die Umgehung von Einlagegebühren nichts. Früher, ja, da war von Schwarzgeld die Rede, wenn die Scheine aus illegalen Aktivitäten stammten oder solche finanzieren sollten. Heute gilt alles, was nicht auf dem Konto dahinschmilzt, als schwarze Kasse.

Natürlich sind sämtliche Money-Storage-Anbieter ausgebucht, die Preise für Eigentumswohnungen haben selbst in mittleren Lagen in Frankfurt die Schallmauer von 10 000 Euro je Quadratmeter durchbrochen, und als Weintrinker hat man es schwer, dem Sammlermarkt überhaupt noch eine Flasche zu entreißen. Also wohin mit all dem Geld? Nicht jeder will ja Konten in Russland oder Island eröffnen, nur weil es da noch Zinsen gibt.

Immerhin sparen wir bei der Steuererklärung viel Papierkram, weil der Pauschbetrag locker für alle Kapitalerträge reicht. Man kann Dividenden-Einnahmen ja mit Negativzinsen verrechnen. Altersvorsorge ist natürlich schwierig geworden. In Zeiten des Strafzinses-Strafzins-Effekts muss ein junger Erbe schon als Millionär starten, will er im Ruhestand auf ein Polster von 250 000 Euro zurückgreifen können. Alle anderen können ja als Rentner auf eine griechische Insel auswandern und von Hilfspaketen leben. Was waren das für Zeiten, als mit Bundesanleihen noch Renditen von sieben Prozent und mehr zu erzielen waren ... Immerhin haben die stark steigenden Preise für Edelmetalle dazu geführt, dass der Silberbergbau im Erzgebirge und Harz wieder floriert und dadurch jede Menge neuer Jobs entstanden sind. Sage noch einer was gegen „old economy“ ...