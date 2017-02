TV-Overkill: Kommentar: Die weiß-blaue Fernsehwelt des FC Bayern

Wenn alle rund um die Uhr senden, will der FC Bayern nicht im Abseits stehen. Als Branchenführer im deutschen Fußball hat man an möglichst vielen Flanken Vorreiter zu sein. Ein Kommentar von Christian Heimrich.

Waren das noch Zeiten. Es gab nur zwei Kanäle. Gesendet wurde in schwarz-weiß. Und irgendwann am späteren Abend war Schluss. Dann kam das Testbild und TV-Macher und Zuschauer gingen schlafen. Am Vormittag ging es dann weiter. Eine Fernsehwelt, so heil und so schräg, dass man sie sich nicht wirklich zurückwünscht.

Diese Welt gibt es schon lange nicht mehr. Der mobile und digital infizierte Mensch will rund um die Uhr Informationen konsumieren. Wobei es oft nur um den reinen Konsum und nicht um Gehalt und Qualität der Information geht.

Bild-Zoom Christian Heimrich

Wenn alle rund um die Uhr senden, will der FC Bayern nicht im Abseits stehen. Als Branchenführer im deutschen Fußball hat man an möglichst vielen Flanken Vorreiter zu sein. 24 Stunden täglich Club-TV: Kein Problem, mia san mia. Vor allem, wenn man so einen potenten, fachkundigen und geschäftstüchtigen Partner wie die Telekom an seiner Seite hat.

Nur: Irgendwann ist auch die größte Dauerschleife zu Ende. Trainingsberichte, Interviews mit Lahm und Co, die Fußball-Frauen, die Basketballer – und was kommt dann, nachts zwischen zwei und drei? Uli Hoeneß in der Wurstküche? Franz Beckenbauer beim Ausräumen seiner Bankschließfächer?

Den Machern des Bayern-TV wird schon was einfallen. Mehrstündige Werbespot-Strecken von der Telekom finden bestimmt auch ihre Zuschauer.