Kommentar: Dortmunder Probleme

Was man bei einem Spitzenclub der Fußball-Bundesliga doch für Sorgen haben kann. In Dortmund hat der Geschäftsführer neulich Pragmatismus bewiesen und das Saisonziel der Borussia von Platz zwei auf Platz drei reduziert. Und der Trainer, der sich auf Augenhöhe mit Pep Guardiola wähnt, musste einen harten Schlag wegstecken. Nicht ihn, Thomas Tuchel, hat Joachim Löw als denkbaren Bundestrainer der Zukunft ins Spiel gebracht, sondern den 14 Jahre jüngeren Kollegen Julian Nagelsmann aus Hoffenheim.

Nicht zu vergessen das Thema André Schürrle. Ein Mann mit unbestritten viel Talent, Weltmeister, langjähriger Wegbegleiter und so etwas wie ein sportlicher Ziehsohn von Tuchel seit gemeinsamen Mainzer Zeiten. In Dortmund tut er sich schwer, bei Löw in der Nationalmannschaft, spielte und schoss er sich vor ein paar Tagen zurück ins Rampenlicht.

Das alles sagt nur bedingt etwas aus über die fachlichen Qualitäten von Thomas Tuchel. Aber es sagt viel aus über das Bild, das man sich in der Öffentlichkeit von Thomas Tuchel macht. Es ist das Bild eines Mannes, der den in ihn gesetzten hohen Erwartungen nicht gerecht wird. Dazu gehört im übrigen auch, das Borussia Dortmund in der Champions League teilweise berauschende Auftritte zelebriert, aber in Darmstadt nach einer blutleeren Vorstellung verliert.

Und nun holt der BVB mit Mahmoud Dahoud aus Mönchengladbach einen weiteren hochveranlagten Spieler. Im Mittelfeld der Schwarz-Gelben wird es noch ein bisschen enger, das Arbeiten für Thomas Tuchel nicht leichter. Demnächst soll es Gespräche wegen einer Zusammenarbeit über 2018 hinaus geben. Angeblich lockt England. Bundestrainer, das wird ja – Stand jetzt – nichts.