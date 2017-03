Kommentar: Dramatische Fallsucht

Ein Fußballspieler, der zum Schauspieler wird? In England, berichtet Ralf Rangnick, würden Vollprofis dieser Art von den eigenen Anhängern ausgepfiffen. Fragt sich nur, wenn auf der Insel das die Fans können, warum in Deutschland dann nicht wenigstens Verantwortungsträger wie Rangnick selbst ihren Ziehsöhnen die Leviten lesen, sobald deren Fallsucht derart dramatische Formen annimmt wie unlängst bei seinem Torjäger Werner. Und so ist der vom Chef des Leipziger Retortenprojekts in dieser Debatte geäußerte Wunsch nach „mehr Fairplay“ englischer Art nichts weiter als: Heuchelei.

Nett gemeint wiederum ist der Vorstoß des Gladbacher Fußballlehrers Hecking, die Trainer sollten doch gemeinsam gegen die Schwalben ihrer Spieler vorgehen. Ob man sich aber dazu wirklich verabreden kann, wenn selbst in unteren Ligen bisweilen nach Lust und Laune provoziert wird und in der Bundesliga obendrein Millionen auf dem Spiel stehen? Tatsächlich helfen da nur Strafen. Und weil die Vereine sich dazu vermutlich doch nicht so bald durchringen werden, sind eben die Sportrichter des DFB gefordert, das Schinden von Elfmetern und Platzverweisen im Nachhinein zu ahnden. Sofern das möglich ist, bei all diesen Stürzen in Grauzonen, für die jeder Kontakt dankbar angenommen wird und in deren Folge die Spiele immer wieder aus den Fugen geraten, weil sich die Betrugsopfer ungerechnet behandelt fühlen und sich der ganze Ärger aufschaukelt.

Die Schiedsrichter können bei solchen Täuschungsversuchen allzu oft nur daneben liegen und deshalb jede Hilfe gebrauchen. Von Rangnick und Co. können sie diese freilich kaum erwarten: Da ist das Geschäft dann am Ende wohl doch wichtiger als die Moral.