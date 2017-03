FSV Frankfurt: Kommentar: Düstere Zukunft

Clemens Krüger und ein am Ende verantwortungslos handelndes Präsidium hinterlassen einen Scherbenhaufen am Bornheimer Hang.

Gestern hatte Clemens Krüger seinen letzten Arbeitstag am Bornheimer Hang. Hoch erhobenen Hauptes wird der langjährige Geschäftsführer die Heimspielstätte des Fußball-Drittligisten FSV Frankfurt nicht verlassen haben. Schließlich hinterließen Krüger und ein am Ende verantwortungslos handelndes Präsidium einen Scherbenhaufen, der stark an jenes Szenario erinnert, was sich im Frühsommer 1996 bei den Bornheimern abgespielt hatte.

Bild-Zoom Michael Helms

Auch damals war der FSV im freien Fall aus der Zweiten in die Vierte Liga abgestiegen und lag hochverschuldet schon fast auf dem Totenbett. Bernd Reisig und einige wenige Mitstreiter wendeten zunächst den Konkurs ab, entschuldeten den Verein nach einem fast zwölf Jahre währenden Dasein in den Niederungen des Amateurfußballs, ehe 2008 die Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus gelang.

Davon sind Michael Görner und Stephan Siegler, die neuen Hoffnungsträger des am Abgrund taumelnden FSV Frankfurt, so weit entfernt wie der hessische Regionalligist Teutonia Watzenborn-Steinberg von der Bundesliga. Die Anhänger des FSV Frankfurt werden sich wieder auf harte Jahre in der Viert- oder Fünftklassigkeit einstellen müssen, weil Görner und Siegler am Ende nichts anderes übrig bleiben wird, als einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie seinerzeit Reisig und Co.

Denn eine Entschuldung im drittklassigen Profifußball – vorausgesetzt der FSV hält die Klasse und bekommt die Lizenz – ist für die Bornheimer nicht möglich. Nach wie vor steckt der Frankfurter Stadtteilclub trotz seiner acht überwiegend erfolgreichen Jahre im Bundesliga-Unterhaus im Teufelskreis seines Nischendaseins, das er im Schatten der Frankfurter Eintracht fristet.

FSV Frankfurt Der Aufstieg und Fall des Clemens Krüger Clemens Krüger begann am 1. März 2000 als rechte Hand von Bernd Reisig, ehe er zum mächtigsten Mann am Bornheimer Hang aufstieg. Jetzt ist er für die meisten der Hauptverantwortliche für den finanziellen und sportlichen Absturz des langjährigen Fußball-Zweitligisten und hat am 31. März seinen letzten Arbeitstag bei den Bornheimern. clearing

Der FSV hat kaum Zuschauer und deswegen auch viel weniger Sponsoren als die Konkurrenz, hat sich auch in der Zweiten Liga nicht zu einer eigenen interessanten Marke entwickelt wie der FC St. Pauli neben dem HSV oder München 1860 neben den Bayern. Die Bornheimer konnten sich nur deshalb so lange in der Zweitklassigkeit halten, weil sie klug und sparsam mit dem vielen TV-Geld umgegangen sind. Als sie am Bornheimer Hang diesen Weg verließen, war der Absturz nicht mehr aufzuhalten, den Görner und Siegler jetzt abfedern müssen.