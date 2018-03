Im Kreis der EU-Außenminister gibt es niemanden, der zweifelt. Dass Moskau hinter dem ersten Giftgas-Einsatz auf europäischem Boden seit über 70 Jahren steht, gilt als sicher. Doch in letzter Minute haben die Helfer der Außenamtschefs im Hintergrund den feinen, aber wichtigen Unterschied zwischen Behauptung und Feststellung eingebracht. Und so vermieden es die Chefdiplomaten am Montag, Russland als Täter zu benennen.

Denn jetzt ist die Stunde der Spezialisten für dieses fürchterliche Gift, mit dem der ehemalige Doppelagent und seine Tochter am 4. März in Salisbury in Berührung kamen. Sie müssen klären und herausfinden, wohin der Fingerabdruck des Kampfstoffes weist, der angeblich nie produziert und dennoch vernichtet wurde und trotzdem außer Landes gelangen konnte. Tatsächlich stecken die russischen Reaktionen voller Widersinn. Doch die EU darf sich nicht auf Glauben oder Vermutungen stützen.

Die Sündenliste des Kreml, die nicht erst bei der Annexion der Krim beginnt und über den anhaltenden Konflikt in der Ostukraine bis hin zu Hacker-Attacken auf das Datennetz der Bundesregierung reicht, ist lang genug. Wer Moskau bestrafen will, braucht Gründe, keine Gerüchte.

