Kommentar: Echte Börsengänge werden rar bleiben

Sagt Ihnen der Name Brain etwas? Nein? Klingelt’s vielleicht bei MyBucks oder Decheng Technology? Auch nicht? Dann können Sie wohl auch mit va-Q-tec und Shop-Apotheke nichts anfangen. Trösten Sie sich: Vielen Aktien-Profis geht es nicht anders. Dabei handelt es sich bei diesen sechs Unternehmen um die einzigen echten Börsenneulinge des vergangenen Jahres an der Frankfurter Börse. Dass sie gleichwohl kaum jemand kennt, mag damit zu tun haben, dass sie alle zusammen gerade mal rund 500 Millionen Euro eingesammelt haben. Sprich: Es war ein Börsenjahrgang zum Vergessen. Klar, da waren die großen Börsengänge der RWE-Ökostrom-Tochter Innogy und der als Bad Bank verunglimpften Kraftwerksgesellschaft Uniper von Eon. Aber das waren nur Abspaltungen – im Grunde hatten RWE-und Eon-Aktionäre die schon im Depot.

Und im Moment spricht noch nichts dafür, dass 2017 ein besseres Jahr wird für IPOs, wie der Börsengang im Jargon der Finanzfachleute heißt. Wieder werden vor allem Spin-offs die Szene beherrschen: Metro will sein Kerngeschäft mit dem Groß- und Lebensmittelhandel abspalten – vor allem, um sich seines lästigen Miteigners Erich Kellerhals zu entledigen. Und die Deutsche Bank könnte 2017 aus Kapitalnot einen kleineren Teil ihrer Vermögensverwaltung losschlagen. Der mangelnden Aktienkultur in Deutschland wird das kaum förderlich sein. Bedauerlich für die hiesigen Sparer, die sich – bei aller Risikoscheu – angesichts historisch niedriger Zinsen offenbar wieder für Aktienanlagen zu interessieren beginnen, wie die jüngsten Nettomittelzuflüsse in Aktienfonds zeigen.

Wieso scheuen die vielen börsenfähigen Unternehmen hierzulande den Gang aufs Parkett? An den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann es nicht liegen. Die Wirtschaftsindikatoren zeigen nach oben; das gibt ebenso Auftrieb wie gute Nachrichten aus Ländern wie China und Russland. Und die Prognosen der Unternehmenschefs können sich auch sehen lassen. Zudem scheint das Markt-Risiko politischer Unfälle in Europa geringer geworden zu sein. Last but not least, macht die EZB keine Anstalten, die Zinsen 2017 zu senken. So erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass der Dax bald sein Allzeithoch von 12 375 Punkten testet.

Wenn Unternehmen gleichwohl der Börse fernbleiben, dann ist das sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass sich ihnen derzeit zuhauf Wege bieten, sich frisches Geld zu besorgen. Zum Beispiel auf dem Private-Equity-Markt, wo Fonds wie KKR, Blackstone und Carlyle weltweit auf geschätzten 500 Milliarden US-Dollar sitzen – Gelder, die sie von institutionellen Investoren und vermögenden Privatanlegern erhalten, die den Fonds höhere Renditen zutrauen. Viele Eigentümer ziehen es angesichts der hohen Marktpreise vor, ihre Firmen komplett an solche Private-Equity-Fonds zu verkaufen. Andere Unternehmen, die die Publizitätspflichten an der Börse scheuen, holen sich zusätzliches Kapital lieber über Anleihen, die auch wegen der massiven Anleihekäufe der EZB günstig zu platzieren sind. Oder sie finanzieren sich ganz diskret über Schuldscheindarlehen, die noch weniger Aufwand und Transparenz erfordern als Anleihen. Und den guten alten Kredit bei der Hausbank gibt’s angesichts der hohen Liquidität der Institute auch relativ einfach und günstig.

Da wird auch die Deutsche Börse mit ihrem neuen Segment „Scale“ den IPO-Markt nicht in Schwung bringen. Zumal die Werte in solch kleinen Börsensegmenten nicht besonders liquide sind und zumindest in Deutschland professionelle Anleger kaum noch in kleinere Börsenkandidaten investieren.