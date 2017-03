Kommentar: Ehrenwerte Lilien

Von wegen Tasmania. Schon vor dem ersten erstklassigen Jahr war Darmstadt 98 hier und da vorhergesagt worden, eine ähnlich hoffnungslose Rolle zu spielen wie seinerzeit in der Sechzigern der Berliner Quoten-Bundesligist. Der Klassenerhalt im vorigen Mai war dann das nächste Fußballwunder vom Böllenfalltor – und jedem war klar, dass es Wunder nicht immer wieder geben würde. Selbst das für die Darmstädter so erfreuliche Nachbarschaftstreffen mit Mainz 05 wird nun am Ende kaum helfen in einem diesmal besonders schweren Abstiegskampf. Respekt aber verlangt es, wie die Lilien am Samstag in dieser vermeintlich aussichtslosen Lage mit viel Leidenschaft einen Sieg erzwangen, der vielleicht doch wieder ein bisschen Hoffnung macht. Wenigstens auf einen gelungenen Abgang.

Ob dabei auch die Erinnerung an Johnny Heimes eine Rolle spielte, kurz nach seinem ersten Todestag? „Du musst kämpfen! Jetzt erst recht“ – das Motto ihres besonderen Fans trugen die Darmstädter auf extra für diesen Tag angefertigten Sondertrikots, und offenbar trugen sie es auch im Herzen. Die Bundesliga ist am Böllenfalltor ein Ausnahmefall, dafür muss dort Außergewöhnliches geleistet werden. Und Fehlbesetzungen wie Sportchef Fach und Trainer Meier, beide inzwischen geschasst, darf man sich schon gar nicht erlauben.

Bild-Zoom Foto: (FNP) Markus Katzenbach

Deshalb lässt sich der Abstieg wohl nicht vermeiden. Oder? So oder so: Wer so weiterkämpft, verdient sich zumindest einen ehrenwerten Abschied. Und die historische Tiefmarke von zehn tasmanischen Zählern immerhin haben die Lilien ja auch schon überboten.