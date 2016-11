Kommentar: Ein Meilenstein

Der Weg, den die Frankfurter Eintracht in dieser Saison zurückgelegt hat, war vorher schon erstaunlich. Was aber Niko Kovac und die Seinen am Samstag gegen die große Dortmunder Borussia schufen, könnte sich als Meilenstein in einer bemerkenswerten Entwicklung erweisen. Der Trainer hatte jedenfalls Grund genug, auf seine Mannschaft besonders stolz zu sein – weil Aubameyang und Co. eben noch einmal ein anderes Kaliber waren als die meisten anderen Widersacher, die bereits unter dem Frankfurter Wandel vom Fast-Absteiger zum Favoritenschreck zu leiden hatten. Was das noch werden soll? Eines ist sicher: Kovac wird dafür sorgen, dass trotz der ganzen Höhenluft keiner seiner Profis den Boden unter den Füßen verliert.

Rund um die Eintracht darf wieder geträumt und so ein Samstagnachmittag mit Besuch aus Dortmund muss auch mal genossen werden, das gesteht der Fußballlehrer gerne jedem zu. Nur darf darüber die harte Arbeit, die das ermöglicht, nicht eingestellt werden. Den Platz in der Spitze hat man sich ebenso verdient wie jeden einzelnen der stolzen 24 Punkte, mit fleißigem Üben, seriösen Auftritten, Leidenschaft und Disziplin – und damit auch am Samstag wieder die nötige Portion Glück erzwungen.

Dieses Hoch wirkt deshalb sogar stabiler als der Höhenflug nach Europa vor vier Jahren mit Armin Veh. Nicht nur Kovac freilich weiß, wie schnell in dieser schwer umkämpften Bundesliga die Leichtigkeit eines solchen Flows vergehen, es wieder in die andere Richtung gehen kann. Grenzen setzen, sagt wiederum der famose Verteidiger Vallejo zurecht, brauche sich diese Eintracht nicht, weder nach unten noch nach oben. Einfach weiter Vollgas geben, lautet sein Motto. Dann sind die Chancen auch besser, irgendwann den nächsten Meilenstein zu erreichen. Und wo man am Ende landet, wird man dann schon sehen.