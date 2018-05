Natürlich wurden in der unglaublichen Berliner Nacht und tags drauf beim sagenhaften Empfang in der Heimat viele große Worte gewählt. Wann auch sonst? „Das war ein wichtiger, großer, seltener Tag in der Geschichte von Eintracht Frankfurt“, sprach beispielsweise Präsident Peter Fischer. Das war tatsächlich fast noch untertrieben: Der Coup im DFB-Pokal gegen den vermeintlich übermächtigen FC Bayern wird in die Vereinschronik eingehen als eines der wundersamsten Kapitel voller dramatischer Wendungen und brisanter Besonderheiten.

Damit kennt man sich bei der Eintracht ja aus. Und weil es ein Happy End gab, bedeutet dieser historienträchtige Tag gleichzeitig einen Quantensprung in die Zukunft. Mit dem Cup im Gepäck und Europareisen vor Augen, mit mehr Geld im Portemonnaie und einem vielleicht sogar noch wertvolleren Prestigegewinn: So lassen sich bei der Fortentwicklung des in letzter Zeit kräftig modernisierten Traditionsvereins die nächsten Stufen schneller erreichen. Erst einmal aber war dieser erste Titel seit 30 Jahren vor allem eines: eine Wohltat für die Frankfurter Fußballseele.

Für die Bayern wäre dieser Pokalsieg kaum mehr als eine Änderung des Briefpapiers gewesen, für die Eintracht ist er ein großes Stück Fußballgeschichte, an das man sich in alle Ewigkeiten erinnern wird. Den dringenden Wunsch nach einem solchen Wunder spürte man nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen, schon bei den Fanfesten und anderen Veranstaltungen vor dem Anpfiff und dann der irrsinnigen Römer-Party.

Die Eintracht boomt ohnehin auf allen Ebenen. Zuletzt war das in der allgemeinen Stimmungslage überschattet worden von der Enttäuschung über den plötzlichen Seitenwechsel von Trainer Niko Kovac und die am Ende einer so lange begeisternden Bundesligasaison in der Folge doch noch verspielten Europa-Reisen. Vielleicht geht es bei der Eintracht aber auch einfach nicht ohne ein gewisses Auf und Ab. Aus diesem kleinen Tal jedenfalls ist man in märchenhaften 90 Minuten auf den Olymp gestiegen, danach herrschte nur noch Glückseligkeit. Und Kovac, der nach München umziehende Trainer, der in Frankfurt so viel vorangetrieben hat, aber auf einen Schlag alle Gunst verspielt hatte, konnte doch noch als Held verabschiedet werden.

Dieses Pfingstwochenende war für die Eintracht wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Der Club ist im Aufbruch, sportlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Als Pokalsieger hat er eine noch ganz andere Strahlkraft, und nach Europa darf er so ja doch. Die Fans werden es zu feiern wissen, die Verantwortlichen um Sportvorstand Fredi Bobic und seinen Marketing-Kollegen Axel Hellmann versuchen, den zusätzlichen Schwung zu nutzen. Spannend wird der Neuaufbau unter Kovac-Nachfolger Adi Hütter. Aufgaben für die Zukunft gibt es genug. Dieser Titel aber bleibt für immer.