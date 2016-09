Kommentar: Ein Übergangsjahr

Im ersten Pflichtspiel der Saison haben die Skyliners ihr Potenzial bereits angedeutet. Das knapp verlorene Weltpokal-Finale gegen Guaros aus Venezuela war jedoch kein großer Maßstab für die kommenden Aufgaben. Tatsächlich stehen die Frankfurter Basketballer vor einem Umbruch- und Lernjahr. Erfolge wie der jüngste Sieg im Europe Cup scheinen kaum möglich, zumal die Frankfurter kommende Saison in der stärkeren Champions League antreten. In der Bundesliga wäre der Einzug in die Play-offs eine Überraschung.

Schwer zu kompensieren sein werden vor allen die abgewanderten Nationalspieler Danilo Barthel und Johannes Voigtmann, die auf dem Platz bestens harmonierten. Zudem scheint der neue Spielmacher Markel Starks nicht die selben Führungs-Qualitäten zu besitzen wie sein Vorgänger Jordan Theodore, der viele Spiele im Endspurt fast im Alleingang entschied.

Dennoch stehen die Skyliners wieder an einem spannenden Punkt. Mit Bonga, Kiel, Ilzhöfer, Mayr und Merz besitzen sie viele junge deutsche Spieler, die noch vor dem Durchbruch stehen. Die Frankfurter haben schon mehrfach bewiesen, junge Spieler entwickeln zu können. Freilich wird das Team (Durchschnittsalter 22,85 Jahre) Leistungs-Schwankungen unterworfen sein – selbst Hoffnungsträger Shavon Shields bestreitet seine erste Profi-Saison. Doch diese Mannschaft kann der Beginn einer neuen erfolgreichen Ära sein.