Kommentar: Ein guter Versuch

Dass die Dänen ein durchaus innovatives Völkchen sein können, haben sie jetzt wieder einmal bewiesen. Weil auch bei unserem nördlichen Nachbarn kein Fußballverein seine Fans davon auf Dauer überzeugen konnte, auf Pyrotechnik im Stadion zu verzichten, wurde ein neuer Weg versucht: Zusammen mit den Anhängern sollen ungefährliche bunte Stimmungsmacher entwickelt werden.

Im Gegensatz zu immer drakonischeren Strafen, die sowieso nicht abschrecken und das Übel nicht an der Wurzel packen, die ansonsten in Europa, auch in Deutschland, gegen Vereine mit zündelndem Fan-Klientel verhängt werden, könnte das eine Lösung sein.

Es wird die Frage sein, wie gut das neue Produkt am Ende sein wird. Hat es eine ähnliche Leuchtkraft oder ist es in den Augen der Befürworter nur „Pyro light“? Liegt der Reiz des Zündelns gerade darin, etwas Verbotenes zu machen, oder steht das Bild von einem stimmungsvollen Stadion im Vordergrund?

Die dänischen Versuche sind zumindest ein guter Ansatz, um die Diskussion zwischen Verbänden und Fangruppen endlich wieder aufzunehmen. Der Deutsche Fußball-Bund hatte diese unter seinem Ex-Präsidenten Wolfgang Niersbach ja abrupt abgebrochen, obwohl ein DFB-Gutachten bewiesen hatte, dass Pyro im Stadion unter gewissen Voraussetzungen durchaus möglich ist.

In Bröndby hat man jetzt gesehen, was sich aus gemeinsamen Gesprächen entwickeln kann. Etwas weniger Leuchtkraft, dafür aber viel weniger Rauch und ungefährliche Temperaturen, das hört sich nicht schlecht an. Mal sehen, wie die europäischen Materialtester die neuen Fackeln im Sommer abschließend bewerten.

