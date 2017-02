Kinderporno-Verdacht: Kommentar: Ein schlimmer Rückschlag für das Bistum

Wieder Limburg. Wieder das Bistum. Und jetzt auch noch Kinderpornos im Bischofshaus. Die Stadt und die Diözese kommen nicht zur Ruhe. Schlimm. An erster Stelle freilich für die Opfer. Kinderpornografie ist ein widerwärtiges Vergehen, das lückenlos aufgeklärt und hart bestraft werden muss. Brutal aber auch für die Frau und die drei Kinder des Beschuldigten. Und eine mittlere Katastrophe für das Bistum, das unter der Führung des neuen Bischofs Georg Bätzing gerade wieder auf einem guten Weg ist und sich so langsam vom Finanzskandal seines Vorgängers erholt. Das Delikt wäre das gleiche, wenn das belastende Material bei einem x-beliebigen Mitarbeiter in der Kirchenverwaltung entdeckt worden wäre. Doch beim Büroleiter und einem engen Vertrauten des Bischofs, der Kinderpornos sogar auf seinem Dienst-PC im Bischofshaus speicherte und aufgrund seiner weiteren Funktionen eine herausragende Stellung im Bistum einnahm, wiegen die Vorwürfe noch schwerer.

Auch Georg Bätzing kann einem leid tun. Er schafft es durch hervorragende Arbeit und große Menschlichkeit, Vertrauen zurückzugewinnen. Ihn trifft nicht die geringste Schuld; noch nicht einmal für die Personalauswahl. Der Bischof hat seinen Büroleiter vom Apostolischen Administrator übernommen; Anfang des Monats hat er jedoch eine neue persönliche Referentin eingestellt und den 55-Jährigen zum Referenten gemacht. Nun kann trefflich darüber spekuliert werden, wer und warum im Bischöflichen Ordinariat mit Führungsaufgaben betraut wird. Dabei hatten die Verantwortlichen zuletzt nicht immer ein glückliches Händchen. Im aktuellen Fall war das Scheitern des Diakons in einer kleinen Pfarrgemeinde im Westerwald sicherlich keine gute Empfehlung für einen Aufstieg in die Zentrale am Dom.

Bild-Zoom Foto: (FNP) Joachim Heidersdorf

Der Kinderporno-Skandal ist gewiss ein Rückschlag für das Bistum – er muss es aber nicht wieder umwerfen. Erstens hat der Fall nichts mit den Strukturen oder einem grundsätzlichen Defizit in der Diözese zu tun. Zweitens stimmt der Umgang mit dem Problem zuversichtlich. Der Krisenstab hat vorbildlich reagiert. Vor nicht allzu langer Zeit wäre vielleicht versucht worden, das unappetitliche Thema aus Angst vor den Folgen unter den Teppich zu kehren oder zumindest nicht an die große Glocke zu hängen. Damals hatte der Schutz der Institution Kirche für viele Vorrang, heute geht es endlich zuerst um die Opfer. Diese klare Haltung trägt ebenso wie die Transparenz in finanziellen Angelegenheiten dazu bei, an die Vernunft und die Stärke der Bistumsleiter zu glauben. Darauf kann die katholische Kirche in Limburg aufbauen.