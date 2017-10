Entsender: Kommentar: Eine Frage der Gerechtigkeit

Die Reform der über 20 Jahre alten Entsenderichtlinie ist mehr als überfällig. Denn sie stellt ein Hindernis für den Binnenmarkt da. Mehr noch: Sie lässt Raum, ihn zu verzerren. Denn fairer Wettbewerb sieht anders aus. Solange Unternehmen Arbeitnehmer aus Ländern mit niedrigen Sozialleistungen in EU-Mitgliedstaaten mit hohen Arbeitskosten entsenden können, bleibt diese Schieflage weiter bestehen. Deshalb ist es gut und richtig, dass die Gemeinschaft das nun in Angriff nimmt.

Dabei dürfen aber bestehende Fehler nicht wiederholt werden. Die Richtlinie muss so gestaltet sein, dass sie bisherige Schlupflöcher schließt. Denn erst wenn Arbeitnehmer auf derselben Baustelle den gleichen Lohn erhalten, herrscht echte Gleichbehandlung. Dieses Ziel muss die Union vor Augen haben, die sich diesen Grundsatz in ihrer eigenen Charta verschrieben hat.

Denn es ist diese Schieflage, die mitverantwortlich war für die Unzufriedenheit vieler Bürger mit Europa – und die unbestritten ihren Anteil hatte bei der Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen. Wenn ausländische Arbeitskräfte den Job billiger machen, reiben sich die erstarkten Populisten frohlockend die Hände. Denn eine solche augenscheinliche Ungerechtigkeit treibt Menschen auf die Barrikaden. Sie sehen in Europa dann nicht mehr ein sinnvolles Gemeinschaftsprojekt, sondern ein Tor zum Lohndumping. Dem muss nun endlich gegengesteuert werden.

Dass Unternehmen aus dem Osten gegen die geplante Reform aufbegehren, darf die Entscheider in Brüssel deshalb nicht beirren. Denn diese Reform kann etwas für die Bürger der EU erreichen, die tagtäglich mit der Ungleichbehandlung konfrontiert werden. Dennoch gilt es ein gesundes Gleichgewicht zu finden – denn dass einige Branchen wie die Logistik in diesem Fall von einem schier unüberwindbaren Berg von Verwaltungsaufwand erdrückt würden, ist nicht von der Hand zu weisen. Ausnahmen lassen hingegen Raum für neue Schlupflöcher. Diesen Balanceakt müssen die EU-Institutionen – das Parlament ebenso wie die Runde der Mitgliedstaaten – in den bevorstehenden Verhandlungen meistern. Damit am Ende tatsächlich eine Regelung entsteht, die dem Anspruch der EU gerecht wird.