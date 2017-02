Kommentar: Endloses Drama

Eigentlich zählt die griechische Schuldenkrise mit ihren geopolitischen, wirtschaftlichen und moralischen Aspekten zu den großen internationalen Dramen des 21. Jahrhunderts. Aber in den vergangenen Monaten schien die Öffentlichkeit das Interesse daran verloren zu haben. Verständlich, boten doch der Brexit, Matteo Renzis Niederlage beim italienischen Verfassungsreferendum und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten geradezu unwiderstehliche Spektakel.

Dagegen kommt das Drama über die – hierzulande gerne als „Pleite-Griechen“ verspotteten – Hellenen nicht so recht voran. Das Stück hängt in seinem dritten Akt fest, ist noch weit entfernt von einem glücklichen oder auch unglücklichen Ende und scheint auch nicht mehr das Potenzial zu haben, die Welt so zu erschüttern, wie es ihm vor einigen Jahren noch gelungen war. Dass das Drama keine Auflösung findet, ist natürlich den Drehbuch-Autoren anzukreiden: der griechischen Politik, den Euro-Partnern des Landes und dem Internationalen Währungsfonds (IWF), die dem Stück immer wieder neue Streitigkeiten hinzufügen, so dass sich dieses endlos hinzieht.

Den Autoren vorzuwerfen, sie hätten den Faden verloren, wäre wohl ungerecht. Aber die traurige Wahrheit ist nun mal, dass sich sieben Jahre nach dem ersten Rettungspaket die grundlegenden Bedingungen in Griechenland nicht verbessert haben. Dafür verantwortlich zu machen sind nicht nur Teile der griechischen Politik und Verwaltung, die nach wie vor die von den Gläubigern angewiesenen Reformen zu blockieren, zu verschleppen oder zu verwässern suchen. Zurückzuführen ist die Misere des Landes auch auf die Ausgestaltung der drei Rettungspakete – und zwar gleich in dreifacher Hinsicht: So haben Griechenlands europäische Partnerstaaten alles darangesetzt, ihre Banken vor den möglicherweise fatalen Konsequenzen ihrer hemmungslosen Kreditvergabe an griechische Institutionen zu schützen. Zweites Problem: Die Politiker in Brüssel und auf nationaler Ebene haben stets unter der Vorgabe gehandelt, dass das Mittelmeerland in der Währungsunion bleibt – aus Angst vor einem Domino-Effekt, der am Ende das ganze Euro-Projekt zum Scheitern bringen könnte. Das hat sie ebenso erpressbar gemacht wie der Umstand, dass sich die USA und deren europäische Alliierten der Notwendigkeit bewusst waren, Griechenland in den Allianz-Strukturen des Westens zu halten. Denn Europa braucht einen verlässlichen Partner zur Sicherung seiner Außengrenze – nicht zuletzt, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Ebenfalls problematisch: Die EU-Regierungen haben ihre finanzielle Unterstützung so gestaltet, dass der politische Widerstand in ihren Heimatländern möglichst gering gehalten werden konnte. Schließlich klagten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Finnland, den Niederlanden und den früheren kommunistischen Mitgliedsstaaten Steuerzahler über das finanzielle Risiko der milliardenschweren Bürgschaften und Garantien. Und nun ist auch noch deutlich geworden, dass sich der IWF dagegen stemmt, noch tiefer in einen verfehlten Rettungsplan hineingezogen zu werden, der seinen Ruf beschädigt.

Da verwundert es nicht, dass das griechische Drama droht, zu einer unendlichen Geschichte zu werden. Um es zu einem Ende zu bringen, müssten entweder die Griechen, deren europäische Partner oder der IWF ihren Teil des Drehbuchs umschreiben. Aber danach sieht es derzeit nicht aus.