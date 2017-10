EEG-Umlage: Kommentar: Energiewende ist kein Selbstzweck

Wie sich Politiker doch irren können: „Nur einen Euro – so viel wie eine Kugel Eis“ werde die Ökostrom-Umlage jeden Privathaushalt pro Monat maximal kosten, hatte deren Erfinder, der Grünen-Politiker Jürgen Trittin 2004 versprochen. 17 Jahre später könnte jedes Mitglied einer dreiköpfigen Familie mit durchschnittlichem Stromverbrauch mindestens einen großen Eisbecher pro Monat schlemmen, Obst und Sahne inklusive. So groß ist die finanzielle Belastung durch die erneuerbaren Energien gestiegen.

Dass die EEG-Umlage im nächsten Jahr nun sinken wird, ist für die Verbraucher in Hessen allerdings ebenso wenig ein Grund zum Jubeln, wie die Erhöhungen der Vorjahre ein Grund für Untergangsgesänge waren. Zum einen wird die in homöopathischer Dosis sinkende Umlage nicht ausreichen, um das Gros der Energieversorger zu einer Strompreissenkung zu bewegen. Denn die Netzentgelte werden 2018 in Hessen weiter steigen – stärker als die EEG-Umlage sinkt.

Zum anderen ist der für 2018 minimale Rückgang der EEG-Umlage nicht der Beginn der langersehnten Trendwende. Schon 2019 wird die Umlage wieder steigen. Vor allem, weil 2019 die letzten Meereswindparks der ersten Generation ans Netz gehen werden, die noch mit relativ hohen Vergütungen subventioniert werden. So weit so schlecht.

Aber die Energiewende ist nun mal kein Selbstzweck; sie dient unser aller Gesundheit, indem sie hilft, unsere Klimaziele zu erreichen. Andere Industrieländer folgen inzwischen dem deutschen Vorbild. Außerdem gilt zu berücksichtigen, dass auch für ein modernes konventionelles Stromsystem sehr große Investitionssummen notwendig gewesen wären, die ebenfalls von den Stromverbrauchern hätten refinanziert werden müssen.

Und die gute Nachricht ist: Die Erntezeit der Energiewende ist nicht mehr allzu fern. Heute schon sind die Produktionskosten für Ökostrom mit denen von Steinkohle- und Gaskraftwerken vergleichbar. Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung das Erneuerbare-Energien-Gesetz grundlegend reformiert. Nun haben die Betreiber von Wind- und Solarparks kein Anrecht mehr auf gesetzlich garantierte Vergütungen für ihren produzierten Grünstrom. Vielmehr müssen sich die Unternehmen in Ausschreibungen um eine Lizenz bewerben. Wer dabei die geringsten Subventionen fordert, bekommt den Zuschlag. Dabei zeigt sich jetzt, dass milliardenschwere Meereswindparks ohne jegliche Förderung auskommen und ihre Kosten ausschließlich am normalen Strommarkt einspielen können. Die ersten dieser Anlagen werden in einigen Jahren in Betrieb gehen und die Kosten für die Energiewende deutlich drücken. Die gleiche Wirtschaftlichkeit wird für den Betrieb künftiger Solaranlagen erwartet. Hinzu kommt, dass in den Jahren nach 2020 die früher gewährten 20-jährigen Vergütungsgarantien für Solar-, Wind- und Biomasse-Anlagen sukzessive auslaufen. So ist fest damit zu rechnen, dass nach 2023 zumindest die EEG-Umlage stetig sinken wird.

Damit auch die Netzentgelte sinken, sollte die Politik nun die Reihenfolge des Oköstrom-Ausbaus vom Kopf auf die Füße stellen: erst das Netz, dann die Kraftwerke. Das muss auch für den Ausbau weiterer Meereswindparks gelten. Das gesamtdeutsche Interesse muss mehr Gewicht haben als das der Länder an Nord- und Ostsee, die sich Jobs und Steuereinnahmen davon versprechen. Mit der faktischen Begrenzung des Windkraftausbaus in weiteren Teilen Norddeutschlands ist ein erster Schritt getan. Weitere müssen folgen, solange nicht Batterien in der Lage sind, all den vielen Strom zu speichern, den das fehlende Transportnetz nicht ableiten kann.