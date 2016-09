Kommentar: Enttäuschung, Frust, Wut

Wenn es der Kanzlerin in Berlin zu viel wird, fährt sie in die Uckermark, kleine 80 Kilometer Nord-Nordost. Dort findet die mächtigste Frau mindestens Europas alle Ruhe der Welt. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – aller Entspannung dort hat Angela Merkel nie gespürt, nie gesehen, nie verstanden, dass, wer dort immer lebt, die unendliche Ruhe nicht unbedingt als Geschenk empfindet. Sondern als Unglück, als Ruin, als Untergang.

Es gibt einen schönen, weil sehr bildkräftigen Fachterminus für die Entwicklung der Uckermark – und er gilt gleichermaßen, nur unter anderem, für den Thüringer Wald, für Vorpommern, für das Erzgebirge: Austrocknung des öffentlichen Raumes.

Wer sich auf das Bild einlassen mag, sieht sie versickern, im märkischen Sand, nacheinander: die Arbeit, die gut Ausgebildeten, die Jungen, vor allem die Frauen. Den Bürgermeister und das Gemeindeamt, die Schule, den Kindergarten, den Arzt. Die Feuerwehr, den Chor, den Fußballverein. Den Bus, der morgens und abends hielt. Zurück bleibt das Gefühl, abgehängt und aufgegeben worden zu sein – und betrogen mit der Verheißung von den blühenden Landschaften.

Ihm folgen die Enttäuschung. Der Frust. Die Sorge. Die Angst. Und, irgendwann, vielleicht weil Flüchtlinge angekündigt sind, die Wut. Eventuell zuvor noch die NPD, die kein Wort über Politik fallen lässt – aber Kinderfeste organisiert. Endlich mal wieder was los im Dorf. Was, bitte, soll daran rechts sein oder extrem oder unethisch oder gegen die Demokratie?

Als Angela Merkel 2012 „beunruhigt“ war von 18 Prozent für eine Präsidentin Marine Le Pen, redeten die Soziologen dort längst von einem „Frankreich der Unsichtbaren“. Sie hätte es also wissen müssen, spätestens da. Dass Vernachlässigung, Ignoranz, Laufenlassen den Rechtsextremismus päppeln. Und dass er sich zeigt, über kurz oder lang.

Erst die gegen uns, jetzt wir gegen die: So schlicht ist das Prinzip. Dann resultieren 75 Prozent der Stimmen für die AfD aus reinem Protest gegen „die in Berlin“. Gewaltfrei ist das. Und – bei aller Rechtsaußen-Tendenz – demokratisch. Und dann ballen sich die relativ kurze Übung in Demokratie und die fehlenden Erfahrungen mit kultureller Vielfalt und das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden – und alles explodiert in Gewalt.

Aber sind, weil es Ursachen gibt, nun in Wahrheit die Rechtsextremisten die Opfer? Natürlich nicht! Und die Politiker keine Täter. Gerade die Bundesbeauftragte Ost, Iris Gleicke, hat die Gefahr sehr früh erkannt und bekämpft sie seit gut zwei Jahrzehnten. Aber nun, wo bürgerlicher Protest und rechte Gewalt sich nicht nur annähern, sondern sogar nicht selten verschmelzen, ist es hohe Zeit, die Gefahr endlich auch im Kanzleramt zur Kenntnis zu nehmen. Weg mit der Ruhe! Bericht Seite 3

