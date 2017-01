Kommentar: Erstaunlich offen

Lukas Hradecky hatte den Ball in Leipzig außerhalb seines Strafraums absichtlich mit der Hand gespielt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFL) hat Augenmaß bewiesen und den Torhüter der Frankfurter Eintracht nur für ein Spiel gesperrt. Aber das nur nebenbei. Wichtiger ist der Hinweis, dass Hradeckys Regelverstoß so klar und deutlich zu sehen und zu erkennen war, dass der Schiedsrichter in Leipzig auch ohne Videobeweis die einzig richtige Entscheidung getroffen hat: Rote Karte für Hradecky.

So mancher Kollege hatte während der ersten Saisonhälfte in der Bundesliga weniger Glück. Der für die Referees zuständige DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann hat gestern enthüllt, dass es bis zur Winterpause 44 klare Fehleinschätzungen gab, von denen die Video-Schiedsrichter 33 hätten aufklären können. Das ist eine Menge, und das ist vor allem eine erstaunlich offene Aussage. Bislang galten die Schiedsrichter in den Verbandsstatements als weitgehend sakrosankt.

Von der neuen Saison an erhalten sie nun Hilfestellung. Der neu geschaffene Videoassistent soll sich in wichtigen Streitfällen einschalten können: Ist ein Tor regelgerecht erzielt worden? War der Elfmeterpfiff berechtigt? Platzverweis – korrekt oder nicht? Hat etwa der falsche Spieler Gelb oder Rot gesehen? Auf diese Fragen soll es künftig schnelle Antworten geben.

Das wird Druck von den Schiedsrichtern nehmen. Durchaus eine sinnvolle Sache. Auf der anderen Seite könnten hektische, hitzige Spiele durch mehr Unterbrechung künftig bis zu 100 Minuten dauern. Das wird einigen Fußball-Romantikern dann vielleicht auch wieder nicht schmecken. Sei’s drum: Mehr Wahrheitsfindung auf dem Platz ist wichtiger.