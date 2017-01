Neuer US-Präsident: Kommentar: Es wird kein Spaß für Trump

„Für die vor Ihnen liegenden Jahre an der Spitze Ihres Landes wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand, Erfolg und Gottes Segen.“ Diese Glückwünsche kamen von Herzen. Das Schreiben von Angela Merkel an den neuen US-Präsidenten trug den Ton der Erleichterung und beschwor die enge Zusammenarbeit Europas und Amerikas angesichts neuartiger Risiken und vielfältiger Chancen im globalen Zeitalter. Der Adressat dieser Zeilen hieß Barack Obama, datiert war es auf den 5. November 2008.

Wenn die Welt nach der Bush-Ära eine Stimme im US-Wahlkampf gehabt hätte, sie wäre an Obama gegangen. Finanzkrise, Irak, Afghanistan, Terrorismus, Armut, Klimawandel – Obama war die Lichtgestalt, die alles zum Besseren führen sollte. Gerechtigkeit und Frieden, Dialog mit dem Islam, mehr geistige Öffnung für neue politische Konzepte in der Bildung, in Geschlechterfragen und im Umgang mit Minderheiten sollten mit dem dynamischen Senator aus Illinois ins Oval Office einziehen. Deutschland und die Welt schauten nach Washington und auf ein Amerika, das auf einmal smart, innovativ und wandlungsfähig schien. Wie wir heute wissen und es damals schon ahnten: in einer völlig überzogenen Erwartungshaltung.

Jetzt reden wir wieder von einer Zäsur, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Auf den Heilsbringer folgt das personifizierte Böse, der „Demolierer“, die „Abrissbirne“, der „fleischgewordene Molotowcocktail“. Dabei ist die Annahme, dass nun nichts mehr sein wird wie zuvor, in ihrer Ausschließlichkeit selten richtig. Eine Stunde null gab es nicht bei Obama, und es gibt sie nicht bei Donald Trump. Es ist vielmehr so, dass am Tisch nun ein anderer Spieler sitzt und dass die Karten neu gemischt sind. Die Spielregeln bleiben im Wesentlichen gleich.

Zieht Trump sein Ding durch – seine Rede zur Amtseinführung lässt es befürchten – , dann wird er im Ansehen seiner Wähler genauso krachend verlieren, wie er gewonnen hat. Es wird der Moment kommen, in dem er sich politischen Realitäten stellen muss, die außerhalb seines bisherigen Erfahrungshorizonts und womöglich auch außerhalb seines Machtbereichs verortet sind. Mit Parolen zur nationalen Stärke, mit Arroganz und Narzissmus, mit der Abwertung Andersdenkender und mit dem Zurechtbiegen von Tatsachen wird er im Akkord Lösungen von kurzer Halbwertzeit produzieren. Falls das Amt und seine Berater ihn allen Erwartungen zum Trotz weicher, kompromissbereiter machen, bekommt er ein massives Imageproblem und wird den Zorn zu spüren kriegen, den er selbst als Wahlkämpfer gegen das Establishment geschürt hat.

Es wird kein Spaß für ihn. Die großen US-Zeitungen haben als Reaktion auf Trumps Dauerbeschuss angekündigt, dass sie jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen werden. Spezielle Recherche-Teams werden in Echtzeit seine Äußerungen auf Fakten prüfen. Staatsanwälte werden seine Entscheidungen auf mögliche Interessenskonflikte im Zusammenhang mit seinem Firmenimperium abklopfen. Bürgerrechtler bringen sich in Stellung, um der Enttabuisierung von Rassismus, Sexismus und Diskriminierung entgegenzuwirken. Gewerkschaften werden ihm in die Suppe spucken, wenn er versucht, die Reindustrialisierung Amerikas mit Niedriglöhnen und aufgeweichtem Arbeitnehmerschutz einzukaufen. Und die deutsche Kanzlerin? Auf das „Bild“-Interview Trumps reagierte sie bekanntermaßen trotzig. Jetzt wolle sie erst mal die Amtseinführung abwarten. Es heißt, das letzte Telefonat in seinem Amt habe Barack Obama vorgestern mit Angela Merkel geführt. Er wollte sich bei ihr bedanken. Wahrscheinlich war es nun an ihm, der deutschen Kanzlerin eine glückliche Hand im Umgang mit seinem Nachfolger zu wünschen. So kann es gehen.

lutz.bernhardt@fnp.de