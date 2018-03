Kommentar: Für eine günstige BahnCard 100

Selbst im April 1945 fuhren Züge in Deutschland – trotz des Feuersturms über Berlin. Am 18. Januar dieses Jahres dagegen drehte sich auf deutschen Schienen kein Rad mehr – und das wegen eines Wintersturms, der zwar in einigen Regionen heftig wütete, in weiten Teilen des Landes aber kaum zu bemerken war. Angeblich diente der Totalausfall der Sicherheit – doch dass die vielen Reisenden, die statt in den Zug ins Auto stiegen, sicherer unterwegs waren, darf bezweifelt werden. Und erst am Samstag war die Leipziger Buchmesse wegen einiger Zentimeter Neuschnee und (bei wenigen Grad Minus) eingefrorener Weichen komplett vom Fern- und S-Bahn-Verkehr abgehängt; die Messe registrierte ein spürbares Besucherminus.

Wenigstens kann ein Zug, der gar nicht abfährt, auch nicht verspätet ankommen, könnte man spotten; ohnehin gelangte mehr als jeder fünfte Zug 2017 deutlich verspätet ans Ziel. Hier rächen sich nach wie vor die Versäumnisse der Ära Mehdorn, als der Konzern mit aller Gewalt auf Börsenkurs gebracht werden sollte – und Investitionen in Schienennetz und neue Züge sträflich vernachlässigt wurden. Diesen Fehler hat die Bahn-Führung mittlerweile korrigiert.

Immerhin waren die Züge, ob pünktlich oder nicht, voller als in den Jahren zuvor. Die neue Konkurrenz durch Fernbusse scheint ausgebremst, der Marktanteil des Busverkehrs sank im Vorjahr auf 6,3 Prozent. Die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen München und Berlin ist trotz des pannenbelasteten Starts extrem gut gebucht, und auch auf weniger gefragten Verbindungen sorgten Sparpreise ab 14,90 Euro für ein hohe Auslastung; jeden Tag sind im Fernverkehr 390 000 Reisende unterwegs. Insgesamt stieg 2017 der Marktanteil des Schienen-Personenverkehrs auf 8,5 Prozent. Natürlich blieb das Auto mit 84,3 Prozent unangefochten, der Flugverkehr spielt mit unter einem Prozent Marktanteil, der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit zum Trotz, kaum eine Rolle.

Allerdings birgt die Schnäppchen-Strategie die Gefahr, die Wertigkeit des eigenen Produkts zu beschädigen. Wer oft genug für wenig Geld quer durch Deutschland gefahren ist, wird irgendwann zögern, für ein „Flexpreis“-Ticket das Zehnfache zu bezahlen, und lieber auf Sparpreise warten. Eine Erfahrung, die auch schon Warenhäuser mit exzessiven Rabatt-Aktionen machen mussten. Die Politik – mit ihrem maßgeblichen Einfluss auf den Staatskonzern – sollte eher darüber nachdenken, deutlich günstigere Monatstickets und auch eine BahnCard 100 zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Zumindest die Kosten sollten kein Argument gegen einen Umstieg vom Auto auf den Zug sein; ein solcher Schritt könnte dann vielleicht sogar das eine oder andere Diesel-Fahrverbot überflüssig machen.